【疫苗事故】小一學生被接種高於正常濃度麻疹混合疫苗　防護中心：醫護已被暫時停職

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衞生防護中心今日（3日）表示，中心的學童免疫注射小組於周一上午在聖公會仁立紀念小學為該校學童進行疫苗接種，中心同日完成接種活動前核對疫苗使用紀錄期間，發現MMRV疫苗劑數紀錄出現偏差，其後發現一名學童接種高於正常濃度的麻疹混合疫苗(MMRV)。



經核對所有紀錄、文件和程序後，發現小組當日為超過230名學童接種疫苗，當中約110人接種MMRV疫苗，其間，有醫護人員在預備一支MMRV疫苗時，未有按中心指引進行正確的稀釋程序。醫護人員為其中兩名小一學童接種疫苗期間，當中一人接種了一支濃度高於正常劑量的疫苗，另一人則接種了正常劑量的疫苗。



中心初步調查後已於2月28日聯絡校方解釋事件及聯絡受影響學童的家長。中心亦已徵詢兒科專家及參考藥物安全資料，根據文獻資料及兒科專家意見，接種多於建議劑量的疫苗一般不會影響整體免疫反應或疫苗的效益，但可能會增加不良反應，例如注射部位局部不適或較高燒等機會。由於事件涉及兩名學生其中一人，中心已聯絡有關家長解釋情況，為審慎起見，中心已為有關學生安排專家診斷。目前受影響學童如常上學，並未有嚴重身體反應。



經深入調查後，中心確認是次事故為人為錯誤，屬單一事件。中心一向十分重視免疫接種的安全性，學童免疫注射小組已檢視整個到校疫苗接種過程，並敦促小組同事必須時刻遵從接種指引及工作程序，小心謹慎為學童提供免疫接種服務。另外，未有按指引進行疫苗稀釋的小組人員已被暫停職務。對於事件為學校、學生和家長造成不便，中心表示歉意。中心已就事件作出檢討，並已加強前線人員的培訓，以避免同類事件再次發生。

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記者：陳展棋