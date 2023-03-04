【食用安全】一家三人吃自熱火鍋妻子中毒亡　丈夫索償$200萬反遭侮辱

▲ 一家三人吃自熱火鍋妻子中毒亡，丈夫索償$200萬反遭侮辱。

號稱懶人福音的「自熱火鍋」安全隱患不斷。近日，有一家四口其中3人吃「自熱火鍋」後，出現食物中毒反應，其中一人更不治身亡。而當家屬向店家提出索償，店家反做出一侮辱舉動。

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綜合内地媒體報道，四川涼山一名陳姓女子網購了4盒名為「自嗨鍋蒜香花蛤粉」的「自熱火鍋」。到貨數日後，由於女子丈夫仍在外地工作，她便與女兒和母親一同進食其中3盒。結果3人當晚即出現食物中毒症狀，包括嘔吐、腹瀉、發燒，服藥後亦未有好轉。身在外地的丈夫得知後，著親友將她們送院。經診斷，3人確實為急性食物中毒，其中以陳女情況最嚴重，一度出現休克，7日後更不治身亡。

丈夫懷疑妻子因進食「自嗨鍋」致死，警方及市場有關部門介入調查。根據昆明醫科大學司法鑑定中心司法鑑定意見書，陳女驗屍結果反映其死因是感染性腹瀉、膿毒性休克等，不排除因食用「自嗨鍋」致急性食物中毒死亡；但同時也不確定陳女是否有因同時進食其他變質食物、鍋中有未知污染物致死。

丈夫提$200萬索償反遭侮辱

事後，丈夫要求涉事店家「自嗨鍋」賠償176萬元人民幣（約200萬港元），但店家一直未妥協。直至近日，「自嗨鍋」在其網購平台將涉事的「自熱火鍋」款式宣傳圖，標註為「致富款花蛤粉」，標價176萬，下方更配圖「女子疑吃自熱火鍋後去世」的相關報道。

店家此舉隨即遭網民聲討，質疑是在侮辱死者，發起霸買行動。目前，店家雖已將宣傳圖下架，但死者丈夫指已截圖證據，將進一步訴諸法律追究。

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責任編輯：羅嘉欣