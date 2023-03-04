【離譜婚禮】新娘婚禮突猝死　家人要妹妹頂替代嫁完婚

新娘夢竟由妹妹來完成？印度一名新娘在婚禮中因心臟病暈倒，送院宣告不治，家人卻沒有取消婚禮，反而由新娘妹妹臨時頂替代嫁，新娘遺體一直放在停屍間，直到儀式結束才獲安排火化。

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綜合外媒體報道，印度一個村莊近日舉辦一場婚禮，但新娘Hetal卻在婚禮中不適暈倒，親戚將她送院後，惜回天乏術。醫生表示，Hetal死於心臟病。

令人震驚的是，Hetal的家人竟沒有取消婚禮，竟想出由新娘妹妹代嫁變成新娘。當地媒體稱，Hetal的遺體一直存放在醫院停屍間，直到儀式結束，才獲安排火化。

當地官方稱，儘管新娘家人對女兒去世感到震驚，但因想樹立榜樣，不要讓新郎及家人失望，故出此下策。

此外，印度離譜的婚禮也不只一總，早前一名21歲的新娘與主持婚禮的神父私奔，他們帶走現金和珠寶。調查顯示，新娘與神父有2年的戀愛關係。

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責任編輯：王明芳