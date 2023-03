【香港小姐】許芷熒再度榮升媽媽　宣布懷第二胎：Baby no 2 真的大得很快

前港姐許芷熒季軍(前名許亦妮)日前在社交網晒出大肚照,宣布懷有第二胎,再度榮升做媽媽!

她指BB大得很快,19週和20週只差一個星期,肚子已經很大分別:

收藏了一段時間的秘密



Baby is now the size of a banana



Baby no 2 真的大得很快,19週的相片和20週的相片,只差一星期,肚子已經很大分別了