【香港小姐】許芷熒再度榮升媽媽　宣布懷第二胎：Baby no 2 真的大得很快

▲ 恭喜恭喜！

前港姐許芷熒季軍（前名許亦妮）日前在社交網晒出大肚照，宣布懷有第二胎，再度榮升做媽媽！

她指BB大得很快，19週和20週只差一個星期，肚子已經很大分別：

收藏了一段時間的秘密



Baby is now the size of a banana



Baby no 2 真的大得很快，19週的相片和20週的相片，只差一星期，肚子已經很大分別了

【新手爸媽】港姐許芷熒誕「馮寶寶」母女平安 Whitney為初生BB拍照險暈倒

再度做媽媽 第二胎的性別大賣關子

相中所見懷有5個月的許芷熒挺出大肚，與丈夫Alex齊齊拍照留念，之後Alex與女兒「馮寶寶」再親親許芷熒肚皮，溫馨至極。

對於今次第二胎的性別，許芷熒上載BB的超聲波照更大賣關子，叫大家猜猜是老公還是她將會有個前世情人。

雖然她未有公布是B仔定B女，但從最新貼出的「Baby No. 2」超聲波圖，BB似舉起手掌仔對「鏡頭」Say Hi，非常搞笑，相信一定是活潑的BB。

帖文一出後，不少圈中好友包括湯洛雯、陳煒及黃翠如等都有送祝福，其中靚湯更大讚許芷熒非常叻，大家還留言指許芷熒一定係一個好媽媽！

▲ 再度做媽媽！

港姐入行曾拍劇集和電影

參加2011年港姐入行的許芷熒，當年獲得季軍、最上鏡小姐及亮麗奪目佳麗獎，更曾演出《老表，你好嘢！》、《師父·明白了》及《潮流教主》等劇集。

除了參與劇集演出外，2014年她更踏足影壇，為已故「金牌監製」錢國偉執導電影《喜愛夜蒲3》擔任女主角，當時令她人氣急升！

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

19年與圈外男友拉埋天窗 生下一女

直至2017件她約滿後便離巢，在2019年9月更下嫁交往兩年的圈外男友Alex，翌年2月誕下女兒「馮寶寶」Kayli Jane，自此專心照顧家庭，甚少在幕前出現。

許芷熒不時大晒與女兒的生活點滴，無微不至照顧她，又帶女兒四出周玩，絕對是一個廿四孝媽媽，而且，更見她不時甫出一家三口照，遲些將變成一家四口，對許芷熒而言現階段必定是人生最幸福時刻。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：