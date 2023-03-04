【令人心寒】63歲男家中藏父母屍體10年 屋主登門驚見呢一幕揭發案件

日本發生令人心寒案件，當地一名男子，竟將父母屍體藏在家中長達10年，屋主登門時才揭發案件，具體原因仍在進一步調查中。

綜合日媒報道，三重縣四日市市63歲男子世羅直樹，日前因將父母屍體藏在家中10年被捕。據當地警方指，自2013年起，疑犯明知當時父母已死，竟將兩人的遺體放置在同居的四日市市本鄉町的出租屋內，直至今年2月28日；涉嫌遺棄屍體。

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事件被揭發的契機，是屋主接到市政府通知，稱未能連絡上疑犯父母。屋主上月28日到訪出租屋時，赫然發現被報紙覆蓋、已白骨化的兩具遺體，屋内堆滿垃圾。疑犯在調查中承認控罪，警方正繼續調查事件細節。

事件曝光後引起網民熱議，有日本網民質疑，疑犯是為了謀取日本的老人年金，而一直隱藏父母死亡事實，促請政府加強檢查，避免有人進行欺詐。

但也有網民懷疑，疑犯是沒錢負擔為父母舉行葬禮，沒有父母的年金就不能生活下去，又指「10年來若有客人拜訪一定會發現可疑」，認為疑犯是個無依無靠的可憐人。也有網民指，10年前疑犯已50歲，理論上應有可以商討對象，對案件難以想象，「想到疑犯無視父母的屍體擺放長達10年就感到毛骨悚然」。

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責任編輯：王明芳