【皮膚癌】拜登患基底細胞癌　白宮：已移除所有癌組織【附皮膚癌自我檢測】

▲ 拜登患基底細胞癌，已所有移除癌組織。

現年80歲的美國總統拜登（Joe Biden）上月進行身體檢查切除胸部病變。美國白宮醫生日前發表聲明指，經檢驗證實為皮膚基底細胞癌，所有癌組織已切除。

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白宮醫生奧康納（Kevin O'Connor）3日發表聲明指，上月為拜登切除的組織是基底細胞癌，是一種常見的皮膚癌，目前已移除所有癌組織，傷口癒合情況良好，需繼續接受監察，但無需進行治療。

現年80歲的拜登上月接受身體檢查，當時白宮指他身體健康，適合履行總統職務。第一夫人吉爾（Jill Biden）1月時亦曾證實患上同一種癌症，接受手術後已經康復。

根據「香港癌症基金會」資料，皮膚癌是皮膚細胞的惡性增生，其中一種早期徵狀是在皮膚出現墨痣，它們大部分對身體均為無害，可是當這些癦痣有所變化，便要當心是皮膚癌來襲。

定期自我檢查有助防範皮膚癌，假若某些癦、痣或斑點突然出現，形狀、大小或顏色出現不尋常的變化，而且持續數星期仍未回復正常，宜請醫生作進一步檢查。

點撃睇3類皮膚癌發病率、症狀及嚴重性：

皮膚科專科醫生史泰祖曾受訪表示，皮膚癌有3種，包括基底細胞癌（Basal Cell Carcinoma， BCC ）、鱗狀細胞癌（Squamous Cell Carcinoma，SCC）及黑色素瘤 （Melanoma ），當中又以基底細胞癌最為常見。

患者以白皮膚者居多，因他們的皮膚本身沒有天然的黑色素保護，易受紫外光破壞；由於紫外線的破壞性會積聚，30歲或以上及長時間在烈日下工作的人士亦屬高危一族。

史泰祖指出，基底細胞癌發病初期，可能以一顆痣的形式出現，常見於臉、胸前﹑背部﹑頸等外露皮膚：

一般深色點﹑有少許潰爛﹑不會「埋口」；亦有可能會泛紅，表面不平伏，甚至有些微絲血管出現。

點擊睇皮膚斑點5項特徵：

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史泰祖表示，基底細胞癌也是最易治療的一種，且不會擴散，故致命率低，以手術﹑冷凍﹑激光或電療便可切除腫瘤 。惟有一定復發機會，以西方人為例，在完成切除手術後，5年內有一半機會復發。

他建議，市民日常出外時可塗30度的防曬產品，如陽光過猛，才塗40度或以上；亦可帶備帽子﹑雨傘等用品遮擋陽光。

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責任編輯：羅嘉欣