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【新冠疫苗】專家將開會商討日後打疫苗安排　孔繁毅倡高危者每半年接種加強劑

社會 11:25 2023/03/04

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

孔繁毅。（資料圖片）

政府專家顧問、港大醫學院內科學系傳染病科主任及臨床教授孔繁毅今（4日）在電台節目中表示，疫苗顧問專家委員會將會再開會商討未來新冠疫苗接種安排 ，他認為可以採取較寬鬆的做法，不論已接種多少劑或曾否感染，高危人士可每隔半年自願接種加強劑，推高免疫力，而非高危者每年接種一劑疫苗亦足夠。

孔繁毅提到，放寬口罩令後，醫院內感染上呼吸道病的病人數字有輕微增加， 但較去年同期感染數字，仍然處於低水平，大多是長者及免疫力較低的高危人士，建議高危人士在人多的地方，例如港鐵及巴士等仍可戴口罩，以加強保護。他並稱，由於幼童過去3年均佩戴口罩，沒有接觸過上呼吸道病毒，自然感染的免疫力低，建議幼童及長者要繼續接種流感及新冠疫苗，但不建議學童在校內戴口罩，因為學童言語發展需要觀察口形。

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責任編輯：黃小冰

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