  • 23°C
香港時間 : 2023304日 (週六) 13:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中年好聲音】譚詠麟親解《霧之戀》閃「爍」讀音爭議　DJ周國豐即場上中文堂

娛樂 11:37 2023/03/04

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

譚詠麟繼續娓娓道出金曲背後故事。

TVB綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》在明晚（3月5日）繼續第五部曲次回合《譚校長金曲！爭入12強！》，餘下的7位選手將出場爭取晉級資格。

這集《中年好聲音》出場名單包括《一生中最愛》涂家堯、《講不出再見》顏志恒、《最愛的你》丁文俊、《半夢半醒之間》李佳、《誰可改變》林鉫徫、《霧之戀》何博文及《暴風女神Lorelei》梁浩銓。

嘉賓評審「校長」譚詠麟繼續娓娓道出金曲背後故事，當中講到《霧之戀》時，校長坦言很難唱：「呢隻歌前段部分係要講出嚟，點樣吸引到人、又有味道兼觀眾唔覺得悶，係要有一個技巧。」

（左起）周國豐、張佳添、肥媽、譚詠麟、伍仲衡、韋綺姍

即場上中文堂

同時校長更即場示範唱番兩嘴，當唱到「或睡或現閃爍（音：瀝）不停」時，他望着DJ周國豐說：「你應該有嘢講嘅！」周國豐笑言：「應該係閃爍（音：削）嘅，但嗰個年代係好多人讀閃爍（音：瀝），所以情有可原。」

校長聞言竟「認真」解釋謂：「閃削（音：削）同閃爍（音：瀝）係有分別，閃爍（音：瀝）係鬼祟，閃爍（音：削）係閃吓閃吓。」讓節目無端端變了中文堂，場面搞笑。

張佳添讚梁浩銓

繼續獲父母親臨錄影現場支持的梁浩銓，獻唱快歌《暴風女神Lorelei》，浩銓邊唱邊Un引爆全場氣氛。

主持車婉婉大讚他相當有火，張佳添亦大讚：「呢個舞台今晚係屬於你，你有廿幾歲嘅活力喺度！」校長則說：「佢個眼神好有火！」浩銓聞言即乘機向在場的媽媽示愛謂：「我媽媽係好鍾意譚詠麟前輩，所以我一定要唱好呢首歌。」

梁浩銓High爆唱《暴風女神Lorelei》。

獻唱《講不出再見》的顏志恒同樣表現亮眼，他演唱時加入了一些特別元素，引得校長和肥媽同時互望兼大嗌：「佢玩嘢呀！」伍仲衡則說：「聽到有故仔，唔係淨係唱K，你唱《一首歌一個故事》仲好聽。」

校長聞言便着志恒即場唱番兩嘴，志恒即鬼馬地背着舞台，重演100強表演《一首歌一個故事》時的畫面，過癮之餘更獲得校長大讚：「佢好掂喎，把聲好靚，低音好靚。」

最新影片推介：


 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【林敏驄演唱會】林敏驄感慨錯失不少機會　曾遇高僧指點迷津：學識笑中有淚
17:59 2023/02/23
【林敏驄演唱會】林敏驄感慨錯失不少機會　曾遇高僧指點迷津：學識笑中有淚
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
20:00 2023/02/08
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
【樂壇校長】譚詠麟捱出粵語新歌《蝶戀花》　譚校長拍MV聯想起《陰陽錯》
14:40 2022/09/16
【樂壇校長】譚詠麟捱出粵語新歌《蝶戀花》　譚校長拍MV聯想起《陰陽錯》

你可能感興趣

【林敏驄演唱會】林敏驄感慨錯失不少機會　曾遇高僧指點迷津：學識笑中有淚
17:59 2023/02/23
【林敏驄演唱會】林敏驄感慨錯失不少機會　曾遇高僧指點迷津：學識笑中有淚
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
20:00 2023/02/08
【流浪地球2】劉德華太忙被「天王女」投訴　暖爸認溺愛女兒：個女鍾意點就點【有片】
【樂壇校長】譚詠麟捱出粵語新歌《蝶戀花》　譚校長拍MV聯想起《陰陽錯》
14:40 2022/09/16
【樂壇校長】譚詠麟捱出粵語新歌《蝶戀花》　譚校長拍MV聯想起《陰陽錯》
譚詠麟 歌手 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】4個月前察覺前夫一家態度有異　Abby奶奶痛斥：拉晒啲衰人！
13:51 2023/03/03
【蔡天鳳碎屍案】4個月前察覺前夫一家態度有異　Abby奶奶痛斥：拉晒啲衰人！
【一夜成名】上環燉湯小店撞名成熱話　老闆球哥爆一原因照賣青紅蘿蔔湯
23:55 2023/03/02
【一夜成名】上環燉湯小店撞名成熱話　老闆球哥爆一原因照賣青紅蘿蔔湯
【家庭經濟】管理層丈夫被炒半年兩度失業　港媽嘆搵工難︰未試過咁灰
12:52 2023/03/03
【家庭經濟】管理層丈夫被炒半年兩度失業　港媽嘆搵工難︰未試過咁灰