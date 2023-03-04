【智慧物流】政府3億元資助物流業升級轉型　截止上月共173個項目獲資涉款逾億

▲ 運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片）

運輸及物流局局長林世雄今（4日）發表網誌，提到為維持香港物流業界的競爭力，政府由今年1月1日起優化「第三方物流服務供應商資助先導計劃」（先導計劃），將資助比例有「1:1」調整至「2:1」，截至上月底，有173個項目成功透過先導計劃申請資助，涉款約1.03億元，先導計劃全年接受申請，有興趣的企業可聯絡香港生產力促進局。

林世雄表示，貿易及物流業貢獻本地23.7%的生產總值，並僱用了16.9%的就業人口，其中物流業佔本地生產總值的6.2%，總就業人數5%；全球的物流業皆朝向智慧物流方向發展，政府已在2020年10月推出總值三億元的先導計劃，以「1:1」資助比例，鼓勵中小型的第三方物流服務供應商升級轉型，而為進一步鼓勵業界申請先導計劃資助，政府也由今年1月1日起將計劃資助額的配對比例提升至「2:1」，維持最多100萬元的資助，藉以紓緩申請人於進行計劃時的現金流。

先導計劃涵蓋所有透過應用物流科技，為第三方物流服務供應商提高生產力及競爭力的項目，包括自動化科技、自動導航無人搬運車(AGV)、機械人、人工智能技術應用、科技網絡基建、電子資料交換系統(EDI)、倉庫／貨物分流中心管理系統(WMS)、物流交通管理系統(TMS)、實時定位系統、企業資源管理系統(ERP)、物聯網(IoT)及無線射頻識別系統(RFID)技術應用、物流及供應鏈分析系統等。

截至上月底，已有173個項目成功透過先導計劃申請資助，涉款約1.03億元，如有企業透過先導計劃購入24小時運作的自動導航無人搬運車，節省倉儲空間及人力成本；亦有企業為確保需要嚴控溫度的貨物在特定的溫控環境及運送流程中得到最高水平的保障，透過先導計劃購入物聯網冷鏈系統，提供更可靠的冷鏈物流服務；另有企業為符合國際民航組織的最新要求，以及應付市場對空運貨物安檢服務的需求，透過先導計劃購入X光機及爆炸物痕量探測設備，提供更全面的空運貨物安全檢測服務。

先導計劃全年接受申請，企業如欲查詢及遞交申請，可聯絡先導計劃的執行夥伴香港生產力促進局。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：黃小冰