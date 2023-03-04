【尿片期貨】賣尿片套票突加差價惹眾怒　網店跪低：承諾5年不加價

▲ 賣尿片套票突加差價惹眾怒，網店發聲明致歉，承諾5年不加價。（資料圖片）

近日，一間專賣尿片的網店以套票形式，每一張套票再補上差價，便可換購一包尿片，不過，該網店日前突宣布部分尿片的「差價」加價，結果遭一眾家長狂轟。該網店今日（4日）社交平台發表聲明，向受影響顧客致歉，並承諾5年內不會加價。

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事緣涉事專營日本尿片的網店以套票作招徠，定價浮動，舉例早前日圓大跌，一張套票售約60元，如果購買正價約130元的尿片，連同約20元差價，即可以80元的6折價買到一包尿片，相當化算，故吸引不少家長入手購買套票，亦有人選擇與網店「對賭」或溝貨，因此購入過百張套票。

不過，早前網店宣布部分尿片加價，但並非加套票價，而是在消費者需補回的「差價」中加價，即由本來的20元加至最多28元。網店加價舉動一出，隨即引起一眾已購入套票的家長憤怒，質疑「買套票嘅時候寫到明想換唔同片加幾多錢㗎喎！點可以隨便改嫁！依家咁改係咪觸犯消委會商品條例！？」，要硬食加價，並在網上成立苦主群組，已有過千人加入。

而網店老闆更火上加油，公然在社交平台「鬧客」，「今獲真係慶，就算我加咗差價都唔係話平過出面一兩蚊咁少，而係仲有10幾蚊或以上。」又推出「苦主優惠」，疑揄揶一眾不滿的家長。不過早前網民爆出，該網店老闆疑靠賣「尿片套票」所得到的現金流，「Full Pay」現金買下3層樓。

承諾5年內不加價

涉事網店今（4日）於社交平台專頁發文，就事件致歉，表示由即日起擱置原定於3月5日開始的尿片差價調整，承諾凍結尿片差價5年，即日起至2028年3月4日，不會再調整差價，原定的回饋計劃亦因公平性問題及操作複雜而撤回。

再一次跟大家說一句對不起，我哋定會汲取教訓，總結經驗，從錯誤中學習，不斷作出改善，務求讓大家安心選購合適產品。

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責任編輯：羅嘉欣