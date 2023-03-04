【出軌可恥】知名漫畫家勇敢抗癌慘遭老公背叛出軌　心碎發離婚宣言：只剩我自己

▲ 知名漫畫家勇敢抗癌，慘遭老公背叛出軌。心碎發離婚宣言：只剩我自己。

患癌病人最需要家人支持陪伴。可惜，韓國一知名漫畫家在獨自勇敢抗癌期間，慘遭丈夫出軌背叛，日前心碎發佈離婚宣言，表示日後只剩下自己一個人。

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知名網絡漫畫家安娜萊（안나래）於2010年以《Behind Story》出道，至今仍持續出品漫畫，擁有不少粉絲。2021年6月，她在完成作品《未完結》第一季後，對外宣佈了自己患癌的消息，漫畫將無限期中斷連載。不過，她並沒有因此感到不幸，反坦言過去因太過忙碌缺乏休息，如今終於發生了能讓她「不得已進行休息」的情況。她甚至還暖心提醒粉絲，要記得買癌症保險。

抗癌期間慘遭老公背叛外遇

安娜萊在抗癌期間，常透過社交平台記錄醫院日常，與粉絲分享互動。但日前，她突然無預警宣佈自己離婚的消息，並爆料因老公在她治療癌症期間外遇，背叛了自己。

她心碎發言：

我離婚了。在我抗癌期間，丈夫有外遇，對方是個亂倫的女人。以後剩我一個人住，承受心理壓力、身體疲憊。日常生活崩塌了。

最後，安娜萊喊話粉絲，希望能給予她一點鼓勵「哪怕是一個小小的愛心，我將不勝感激」。

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責任編輯：羅嘉欣