  • 23°C
香港時間 : 2023305日 (週日) 14:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抗癌勇士】勇敢抗癌卻遭老公背叛出軌　漫畫家心碎離婚：只剩我自己

健康 13:58 2023/03/04

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

知名漫畫家勇敢抗癌，慘遭老公背叛出軌。心碎發離婚宣言：只剩我自己。

患癌病人最需要家人支持陪伴。可惜，韓國一知名漫畫家在獨自勇敢抗癌期間，慘遭丈夫出軌背叛，日前心碎發佈離婚宣言，表示日後只剩下自己一個人。

知名網絡漫畫家安娜萊（안나래）於2010年以《Behind Story》出道，至今仍持續出品漫畫，擁有不少粉絲。2021年6月，她在完成作品《未完結》第一季後，對外宣佈了自己患癌的消息，漫畫將無限期中斷連載。不過，她並沒有因此感到不幸，反坦言過去因太過忙碌缺乏休息，如今終於發生了能讓她「不得已進行休息」的情況。她甚至還暖心提醒粉絲，要記得買癌症保險。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】DJ阿正與正媽互揭母女缺點 正媽剖白對女兒最窩心期望

抗癌期間慘遭老公背叛外遇

安娜萊在抗癌期間，常透過社交平台記錄醫院日常，與粉絲分享互動。但日前，她突然無預警宣佈自己離婚的消息，並爆料因老公在她治療癌症期間外遇，背叛了自己。

她心碎發言：

我離婚了。在我抗癌期間，丈夫有外遇，對方是個亂倫的女人。以後剩我一個人住，承受心理壓力、身體疲憊。日常生活崩塌了。

最後，安娜萊喊話粉絲，希望能給予她一點鼓勵「哪怕是一個小小的愛心，我將不勝感激」。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【皮膚癌】拜登患基底細胞癌　白宮：已移除所有癌組織【附皮膚癌自我檢測】
11:15 2023/03/04
【皮膚癌】拜登患基底細胞癌　白宮：已移除所有癌組織【附皮膚癌自我檢測】
【麵咪媽逝世】連登燈神「麵咪媽」不敵罕見腦癌離世　家人代發最後帖文：生前生後只會愛大家
16:34 2023/03/03
【麵咪媽逝世】連登燈神「麵咪媽」不敵罕見腦癌離世　家人代發最後帖文：生前生後只會愛大家
【劍橋研究】每日快走11分鐘能防癌　劍橋研究證：降低23%早逝風險
18:22 2023/03/02
【劍橋研究】每日快走11分鐘能防癌　劍橋研究證：降低23%早逝風險

你可能感興趣

【皮膚癌】拜登患基底細胞癌　白宮：已移除所有癌組織【附皮膚癌自我檢測】
11:15 2023/03/04
【皮膚癌】拜登患基底細胞癌　白宮：已移除所有癌組織【附皮膚癌自我檢測】
【麵咪媽逝世】連登燈神「麵咪媽」不敵罕見腦癌離世　家人代發最後帖文：生前生後只會愛大家
16:34 2023/03/03
【麵咪媽逝世】連登燈神「麵咪媽」不敵罕見腦癌離世　家人代發最後帖文：生前生後只會愛大家
【劍橋研究】每日快走11分鐘能防癌　劍橋研究證：降低23%早逝風險
18:22 2023/03/02
【劍橋研究】每日快走11分鐘能防癌　劍橋研究證：降低23%早逝風險
健康問題 癌症 出軌 離婚 網絡熱話 夫妻之道 南韓

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳長子次女已知母親遇害 　Abby生前好友無奈：同學會講
12:02 2023/03/04
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳長子次女已知母親遇害 　Abby生前好友無奈：同學會講
【小方新歡】方力申認女友曾被性侵　承諾爭取陪伴對方到韓國出庭
16:28 2023/03/04
【小方新歡】方力申認女友曾被性侵　承諾爭取陪伴對方到韓國出庭
【男士健康】20歲處男與女友交歡　遭嫌棄下面有惡臭求醫揭尷尬真相
17:17 2023/03/03
【男士健康】20歲處男與女友交歡　遭嫌棄下面有惡臭求醫揭尷尬真相