【圈中靚媽】孫慧雪晒巨肚拍攝大肚寫真照　上圍再度升Cup勁養眼

▲ 相片好唯美！

靚媽孫慧雪早前趁着人日宣布懷有第二胎喜訊，再度榮升媽媽，認真開心！雪雪坦言感受到做二寶媽不容易，而且，當時只有3個月大的她，肚仔已經很大。

今胎較上胎巨型 今胎後封肚

【人日喜訊】孫慧雪人日報喜懷第二胎 透露做二寶媽不容易

早前懷孕4個半月的雪雪出席活動透露現時體重是65公斤，重了十公斤，醫生亦沒有叫她減磅。不過在現場所見，她的肚大得像7、8個月大，難怪雪雪都表示老公感擔心，很驚會爆開，而今胎也較上胎更巨型，故醫生已叫她一定要開刀生。

她又表示生完今胎之後會封肚，因為太過辛苦，每天都很累。

▲ 人曰宣布懷第二胎。

拍攝大肚寫真照

而雪雪當然把握機會，為今胎留倩影，見她在網上分享大肚寫真相，相中所見雪雪穿上紗裙上陣，先在戶外的小屋外，大擺甫士，加上因懷孕的關係，見她的上圍明顯再度升Cup，豐滿不少，再晒出巨肚，相片相當唯美。

之後，雪雪換上另一套服裝，坐在椅上騷胸又騷白滑長腿，隨後，她再躺在地上手摸着肚皮，非常性感，養眼度爆燈！

這些寫真照如此唯美，不少網民均指看得「唔夠喉」，希望雪雪公開更多相片與大家開心Share！

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