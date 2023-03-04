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【隱形戰隊】劉穎鏇新劇盡騷fit爆曲線身段　劉佩玥穿超貼身戰衣上場【多圖】

娛樂 16:08 2023/03/04

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

由文偉鴻（Jazz）監製，馬國明、陳山聰、陳展鵬（煎Pan）、江美儀、唐詩詠、劉佩玥（Moon）、劉穎鏇（Tiffany）、林子善、歐瑞偉、樊亦敏等演出TVB新劇《隱形戰隊》下周一（3月6日）播出。

《隱形戰隊》以警隊中的反恐特勤隊（Counter Terrorism Response  Unit｜簡稱CTRU）及神秘部隊「隱形任務戰略部隊」（POTT Phantom Operation and Tactic Team）攜手破多宗大案為故事骨幹。

曾監製《使徒行者》、《城寨英雄》、《鐵拳英雄》、《超能使者》等劇集的Jazz，一向擅長拍動作戲，一向身材好的劉穎鏇今次將「完美Body」再度推向「巔」峰，「冇肉Pat」蛻變「蜜桃臀」，更操出女性極限體脂10％。

【隱形戰隊x廉政狙擊】樊亦敏與四男輪流啜紫菜　劉穎鏇嚇到扣番衫鈕

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Tiffany受訪透露花3個月撇脂Build肌，並感激林子善代安排Gym Room及教練：「嗰時一個禮拜操5日，每次個半鐘左右，鍛鍊手臂、背、腿同Pat等唔同部位，再花半個至一個鐘跑跑步機。」

她坦承，為操出蜜桃臀花不少時間：「我本身pat pat唔多肉地，要操大係難，所以要花特別多時間。」

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Tiffany指即使未能抽空做gym，也會盡量跑步鍛鍊：「我喺劇入面係CTRU唯一一個女仔，我覺得身形唔可以輸蝕，所以我狂食雞胸同飲蛋白，多菜少飯，維持咗好耐。」

她續指，成功增加肌肉量後，才能應付拍攝日常：「因為我著嘅裝備同其他男仔一樣，有頭盔、腰帶再加埋支槍，成套嘢真係好重，依家冇乜點操未必拎到。」

劇中演熱血正義新人邢風的Tiffany除大展身手，更不時以不同顏色的小背心上陣，相當搶眼，Tiffany笑言是監製主意：「主要係想展示我努力操嘅成果，露吓當時嘅手臂同膊頭，去配合角色硬朗性格。」

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劉佩玥魅力升級

而在《超能使者》的「幻想世界」中魅力無限的劉佩玥，是次魅力再度Level Up。

在《隱形戰隊》演為求破案勇於走偏鋒的POTT成員Shadow的Moon，單是出場一幕已相當殺食，以超貼身戰鬥服上陣的她，超長腿吸睛之餘，溫柔又神秘的甜笑亦十分致命。

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此外，Moon還有超強悍一面，不但開槍快狠準，面對壞人亦絕不口軟兼手軟，堪稱「糖衣女硬漢」。

而Moon劇中一幕在夕陽映照下徐徐步出的畫面，唯美之餘亦別具氣勢。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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