張藝謀匠心之作《滿江紅》　入場前7大備忘

▲ 沈騰（右）及易烊千璽合演《滿江紅》。

張藝謀導演新作《滿江紅》在內地已破44億票房，成今年內地賀歲檔票房冠軍。

電影由《你好，李煥英》沈騰及《少年的你》金像獎最佳新演員易烊千璽主演，刷出意想不到的火花。另外，尚有張譯、雷佳音、王佳怡、岳雲鵬等實力派演員參演。

該片有7大必看點：

1.結合喜劇與懸疑

《滿江紅》整首詞為人熟悉，悲壯動人，寫滿了對中原淪陷的悲憤，以及力圖收復山河的滿腔熱血。外間一直相傳作者為岳飛，卻不見於宋人記載，且岳飛後代搜訪遺稿時亦未收錄這首詞。因此，《滿江紅》作者是否為岳飛至今仍充滿懸念。



喻戶曉的岳飛故事，張藝謀今次以獨特的視角，影片以一件兇殺案件創作出一個新故事：南宋年間，岳飛死後4年，宰相秦檜率兵與金國會談。會談前夜，金國使者在宰相駐地被殺，所攜密信也不翼而飛。秦檜下令找出兇手，而事情卻遠沒有這麼簡單。

2. 觀眾角色同步實時查案



適逢懸疑題材近年備受觀眾的喜愛，《滿江紅》故事正是從一場兇殺案開始，把1個時辰的故事展開為150多分鐘的探案情節，主角深入調查後發現，案件背後隱藏了一場更大的陰謀。

隨着破案一步步推進，片中的角色正邪難辨，劇情也一次次反轉。

3. 戲中人人有可疑

張藝謀選擇用懸疑喜劇的定位，以一種出人意料又獨具文化魅力的方式建構故事，就連故事高潮本身也是一連串的戲中戲。

這種局中局、謀中謀的精密結構和故事推進手法難得一見，也是這部電影成功不可缺少的地方。



電影節奏爽快，甫開場已經入局，暗示被捲入事件的兩位主角－效用兵張大（沈騰飾）與親兵營副統領孫均（易烊千璽飾），可能是一個必死的結局。觀眾的情感在兩個多小時內，隨著人物的飽滿背景、立體性格，二人生動的情誼，開始期待主角能得到一個好結局。

由於整個劇情不停反轉，戲中每個人物都是千樣面孔，難辨忠奸，觀眾的情緒將會過山車式起伏，腦洞大開後迎接最後意想不到的高潮到來，將所有人的情緒都推到在最高點。

4. 運鏡暗藏密碼

張藝謀大導演善用影像說故事，鏡頭的切換、調度，長鏡頭、航拍、跟拍、特寫等拍攝方式的交錯運用，傳遞出時間緊迫、生死攸關、以及主角與整個大院所代表的宰相力量之間的懸殊差距，傳遞主角逃出生天或完成任務的重重困難，



在拍攝中，影片中人物入鏡、出鏡方式的變化與不同，意圖跟觀眾暗示，不同人物的立場、情節的反轉、人物心理變化和故事走向。

無論是橫向從左到右或從右到左入畫，還是縱向從上到下或從下到上入鏡，再或是對角線斜向下或斜向上入畫等入鏡方式都被重覆並交錯運用，而當中一個小心思是每一次主角在通道穿梭的不同入鏡方式，代表情節的一次反轉，算是導演在畫面中，留給觀眾的一個密碼。

5. 劇本扭橋堪稱超班

《滿江紅》在限定的時間和場景空間，去完成整個故事的推進，情節緊湊、節奏明快的喜劇結構，相當引人入勝。

張藝謀透露，自己很喜歡傳統文化中民間的走馬燈：「我很喜歡那種長長的走廊，山西大院裡頭就把它做成一迷宮式的、有很多走廊，橫七竪八，然後我就自己在那走，往里走，我就是走馬燈。」

因此，導演以走廊呈現一個敘事時間和空間的壓縮，反覆出現演員在巷道東奔西走，流動起來的鏡頭和意像仿如中國傳統的走馬燈。



而置景亦一絲不苟，《滿江紅》拍攝地點在山西太原的古縣城，故事主要發生在一個山西大院裡，這個大院的置景堪稱一個匠心工程。

張藝謀曾表示，「它的建築的美感、它的磚瓦、牆上雕刻的各種很細節的東西，呈現出了中國建築的一個美感，它的一個空間美感⋯⋯成百上千的人真刀真槍地蓋起來這個院，打磨得非常好。」

6. 戲曲x搖滾曲風配樂

電影中，無論建築、兵器、器皿，還是不同角色的服飾、妝容設計，再或是影片的配樂等諸多方面，都是在用形神兼具的影像藝術展現傳統文化，把中國傳統文化之美在大銀幕上傳遞給觀眾。



主題配樂方面非常突破地選用戲曲，配搭搖滾曲風，這種獨特且大膽的創意表達，除了進一步加強了電影的節奏和氛圍，也拓展了主體故事的想像空間，增添了「戲中戲」的懸念。

原因在於，戲曲本身就是一種視聽語言，每一段戲都有自己的背景故事和情感色彩，影片中在不同情節、氛圍下，引入不同的戲曲唱段用作配樂，突顯故事本身的魅力、情感和內涵都得到了。

7. 笑中帶辛酸

入行36年，仍然不停挑戰自己，然而，張藝謀導演本人對這部電影的期待卻非常簡單：「我想讓大家嘴角咧起來，我第一次坐在觀眾當中，聽觀眾笑聲的時候，我就和（學生）交作業一樣……我得到了先生的表揚。」



張藝謀尊重觀眾想看什麼：「電影最重要的還是故事，尤其是當我們決定了這是一部農歷新年上映的電影的時候，我們就希望它既有喜劇色彩，又有懸疑反轉，同時還能感動觀眾。」

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