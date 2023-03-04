【東張西望】接「衞生署」電話墮詐騙陷阱　苦主損失過千萬積蓄：生不如死

▲ 婦人接「衞生署」電話墮詐騙陷阱，損失過千萬積蓄。

電話騙案時有發生，騙徒手法亦層出不窮。昨日（3日）播出的《東張西望》報導一宗詐騙案，苦主胡小姐接連收到假冒本港、內地機關的電話，繼而墮入詐騙陷阱，損失逾千萬元畢生積蓄，直呼「生不如死」。

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苦主胡小姐去年12月從加拿大返港，其後接到一個自稱「衞生署」的電話，指她的「安心出行」記錄顯示曾出入高危場所，需要強制隔離，又稱她的個人資料遭盜用，在內地開設了電話號碼，並涉及一宗10億人民幣的洗黑錢活動，指交由「深圳公安羅湖分局」處理。 「羅湖分局警官」隨後致電胡小姐，稱洗黑錢案牽涉16名受害人，又以短訊向她展示銀行戶口紀錄，指她收了60多萬贓款，騙徒又表示案件屬於高度機密，如果向他人洩露，有機會面臨5至8年徒刑。

胡小姐一心認為清者自清，不怕被調查。後來她又收到聲稱是荃灣警署的電話，對方假冒「受賄警察」，讓她不要擋人財路，出門要小心。胡小姐以為自己被監控，殊不知已墮入騙徒的圈套。她每日透過視頻向所謂的「公安」匯報行蹤，並24小時錄音，又按指示下載「中央金管局」手機應用程式。

相隔兩星期後，胡小姐致電銀行查詢一筆貸款時，才發現戶口現金被人提取，她說戶口原本有375萬港元存款，結果只剩下1,200元，紀錄更顯示申請了10筆現金分期，每筆3萬元，分60期還款。而她在內地銀行戶口的650萬人民幣也被全數提取。

胡小姐損失逾千萬元存款，她表示，這筆錢是她一生積蓄，亦是她的癌症治療費、生活費，以及女兒的學費。

我而家身無分文，我啲錢都係朋友借畀我，我以後無辦法再生活，我生不如死。

胡小姐目前已向本港警署和內地深圳公安報案，深圳公安已發出立案告知書，正式立案處理。胡小姐亦曾到內地銀行交涉，希望能取回存款。

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責任編輯：羅嘉欣