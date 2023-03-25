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【李啟言傷勢】李啟言父親最新代禱信提及李澤楷　MakerVille回應：祝阿Mo早日康復

娛樂 21:33 2023/03/25

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熱門 蔡天鳳 超市大搜查 廉政狙擊 Hello Hong Kong 隱形戰隊 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

MIRROR演唱會在去年7月28日的第4場演出時，在舞台上方懸掛的大型LED顯示屏突然墮下，當中受傷的李啟言（阿Mo）仍然留醫。

李盛林牧師在事故後每逢周六晚都發出代禱信，第35封代禱信在今日（3月25日）發出，當中首先寫道：

（一）MO爸感恩與鳴謝

1.「活動機械手」：

​​感謝有心人送給阿Mo 一對機械手作手指活動的訓練，使手指關節不易硬化。

2.「BCI 系統」:

​​感謝中文大學相關教授帶領的研發團隊借出BCI 系統，並為阿Mo 在手指和肘部作出適當的調校以得著到位的治療。

​​3.「溝通和醫療資助」；

感謝李澤楷先生、大國文化和MakerVille一直以來的溝通，精神上的支持，以及醫療期間的資助和安排。讓我們能夠專心於啟言的治療和照顧。

​​4.「再次感謝醫院兩位教授（劉教授和羅教授）：

他們帶領的滿腔熱誠的醫療團隊（各專科、物理治療、護理和營養），在這10個星期花上不少的心思和熱誠為阿Mo 設計整個醫療的進度，使他在復康上有進展。

​​5.「感謝一位物理治療師助理」：

因照顧阿Mo 的治療而意外地受傷，衷心感謝她的投入付出，並願神使她盡快復原。

​​同時續稱：

​​（二）代禱

「我若不信在活人之地得見耶和華神的恩惠，我就早已喪膽了。要等候耶和華神，當壯膽，堅固你的心。」（詩篇27:13-14）

​​1. 啟言（MO)

​​a. 「出汗和發抖」

阿Mo 的出汗和發抖已在大家的關心禱告下，在過去的星期初已漸好轉。請繼續為往後處理尿喉的拔除禱告。

​​b. 「Erigo 機械人系統」：

初試大致順利，阿Mo 和各運作操控的物理治療師都能人機配合。請為每次所針對的關節、肌肉和神經禱告，盼在神的恩惠中有明顯反應。

c. ​​Exoskeleton外骨骼：

直至過去的星期已做了22次外骨骼的步行，現在藉外骨骼的步伐大了些和快了些，同時藉左右搖擺去控制外骨骼也明顯了。請繼續為每次步行的暢順和進展禱告。

​​d.「肩部肌肉」:

在10星期密集的治療中，肩部的斜方肌、三角肌都有明顯的進步。現盼望能强化二頭肌，祈求神加力醫護並活化這幾組肌肉的協調。

​​2.Mo 爸媽

​​a.「為每一步默禱」：

每次看着阿Mo 在外骨骼行步，心中都默禱天上的神能支持並醫治他，使他有一天能有力的自主控制每一步呢！

b.「為MO的堅持感動」：

站在阿Mo 旁，看着他堅毅地面對不同部位的治療時，都在心中為這些部位並他的堅持向神默禱，盼祂醫治及活化這些肋骨神經和關節。「神啊！神經的變化雖然慢，盼袮能給阿MO有能耐堅持」

另外，就李盛林牧師今次的代禱信，大國文化及Makerville向傳媒回應稱：

就傳媒有關李盛林牧師的代禱信查詢，我們有以下回應：

我們一直以來都有保持溝通，以及在醫療和其他方面提供資助和安排，衷心祝願阿Mo早日康復。

大國文化及 Makerville

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撰文 : TOPick柴犬出動

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