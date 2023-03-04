  • 22°C
香港時間 : 2023304日 (週六) 17:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天王嫂】25歲方媛寫真照曝光　樣子甜美性感大解放【多圖】

娛樂 17:23 2023/03/04

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

25歲的方媛原來係咁嘅樣

35歲的方媛（Moka）自從與天王郭富城結婚，婚後為他誕下兩位女兒Chantelle及Charlotte，一家四口幸福滿瀉。而Moka除照顧兩位囡囡外，閒時亦會在社交平台分享生活點滴及護膚保養心得。

【蔡天鳳碎屍案】為方媛好友Abby慘死難過　郭富城致哀：祈求安息

25歲模特兒舊照曝光

近日有網民翻出方媛在2012年當模特兒，拍攝寫真《Shining Moka》的花絮片段，而當時只得25歲的方媛雖然還有少許baby fat，不過樣子依然十分甜美，更大擺不同甫士。

換上不同泳衣上陣的Moka，面對鏡頭表現專業，無論高炒、低炒都應付自如，即使明知鏡頭焦點對正自己上圍，亦大方任影。

25歲模特兒舊照曝光。

吸睛十足

而且，在多套性感泳裝中，其中一件以黑白大Deep V款式最為性感Moka「中門大開」完全將其美好身材表露無遺，火辣程度爆燈！

雖然方媛現時已成兩孩之母，但身形依然弗爆，不少網民更讚她凍齡有術保養得宜，真的令人羨慕！

    點擊圖片放大
    +17
    +16

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

最新影片推介：

靚太安樂窩
【靚太安樂窩】由愛買衣服變時裝買手　90後時裝店主親授春夏季穿搭技巧

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星豪宅】千呎豪宅設籃球場+靚景花園　郭富城方媛中秋燒烤慶團圓
12:38 2022/09/15
【明星豪宅】千呎豪宅設籃球場+靚景花園　郭富城方媛中秋燒烤慶團圓
【愛妻號】郭富城方媛銅鑼灣被捕獲　拍拖行街細心揀禮物送愛妻
16:01 2022/09/25
【愛妻號】郭富城方媛銅鑼灣被捕獲　拍拖行街細心揀禮物送愛妻
【蔡天鳳碎屍案】名媛蔡天鳳與天王嫂屬好姊妹　生前常到郭富城家中與方媛聚會
19:44 2023/02/24
【蔡天鳳碎屍案】名媛蔡天鳳與天王嫂屬好姊妹　生前常到郭富城家中與方媛聚會
【蔡天鳳碎屍案】方媛避見人郭富城獨自現身馬場　林鈺洧慨嘆上周才認識蔡天鳳
17:29 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】方媛避見人郭富城獨自現身馬場　林鈺洧慨嘆上周才認識蔡天鳳
【蔡天鳳碎屍案】方媛首為蔡天鳳慘死開腔　郭富城太太：內心難過得無法言喻
21:51 2023/02/26
【蔡天鳳碎屍案】方媛首為蔡天鳳慘死開腔　郭富城太太：內心難過得無法言喻
【蔡天鳳碎屍案】為方媛好友Abby慘死難過　郭富城致哀：祈求安息
14:26 2023/02/27
【蔡天鳳碎屍案】為方媛好友Abby慘死難過　郭富城致哀：祈求安息

你可能感興趣

【明星豪宅】千呎豪宅設籃球場+靚景花園　郭富城方媛中秋燒烤慶團圓
12:38 2022/09/15
【明星豪宅】千呎豪宅設籃球場+靚景花園　郭富城方媛中秋燒烤慶團圓
【愛妻號】郭富城方媛銅鑼灣被捕獲　拍拖行街細心揀禮物送愛妻
16:01 2022/09/25
【愛妻號】郭富城方媛銅鑼灣被捕獲　拍拖行街細心揀禮物送愛妻
【蔡天鳳碎屍案】名媛蔡天鳳與天王嫂屬好姊妹　生前常到郭富城家中與方媛聚會
19:44 2023/02/24
【蔡天鳳碎屍案】名媛蔡天鳳與天王嫂屬好姊妹　生前常到郭富城家中與方媛聚會
方媛 娛樂人物職業 演員 模特兒 郭富城 娛樂行業

最高瀏覽

【一夜成名】上環燉湯小店撞名成熱話　老闆球哥爆一原因照賣青紅蘿蔔湯
23:55 2023/03/02
【一夜成名】上環燉湯小店撞名成熱話　老闆球哥爆一原因照賣青紅蘿蔔湯
【蔡天鳳碎屍案】4個月前察覺前夫一家態度有異　Abby奶奶痛斥：拉晒啲衰人！
13:51 2023/03/03
【蔡天鳳碎屍案】4個月前察覺前夫一家態度有異　Abby奶奶痛斥：拉晒啲衰人！
【家庭經濟】管理層丈夫被炒半年兩度失業　港媽嘆搵工難︰未試過咁灰
12:52 2023/03/03
【家庭經濟】管理層丈夫被炒半年兩度失業　港媽嘆搵工難︰未試過咁灰