【天王嫂】25歲方媛寫真照曝光　樣子甜美性感大解放【多圖】

▲ 25歲的方媛原來係咁嘅樣

35歲的方媛（Moka）自從與天王郭富城結婚，婚後為他誕下兩位女兒Chantelle及Charlotte，一家四口幸福滿瀉。而Moka除照顧兩位囡囡外，閒時亦會在社交平台分享生活點滴及護膚保養心得。

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25歲模特兒舊照曝光

近日有網民翻出方媛在2012年當模特兒，拍攝寫真《Shining Moka》的花絮片段，而當時只得25歲的方媛雖然還有少許baby fat，不過樣子依然十分甜美，更大擺不同甫士。

換上不同泳衣上陣的Moka，面對鏡頭表現專業，無論高炒、低炒都應付自如，即使明知鏡頭焦點對正自己上圍，亦大方任影。

▲ 25歲模特兒舊照曝光。

吸睛十足

而且，在多套性感泳裝中，其中一件以黑白大Deep V款式最為性感，Moka「中門大開」完全將其美好身材表露無遺，火辣程度爆燈！

雖然方媛現時已成兩孩之母，但身形依然弗爆，不少網民更讚她凍齡有術保養得宜，真的令人羨慕！

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