【小方新歡】方力申認女友曾被性侵　承諾爭取陪伴對方到韓國出庭

▲ 小方認愛！

現年43歲的方力申（小方）近日被爆出與「氣質版馮盈盈」葉萱（Maple Yip）拍拖，而小方當時一反作風沒有即時否認。

網民對女方的身份相當好奇，有網民就發現Maple與在Netfilx上架的《以神之名：信仰的背叛》當中的受訪者相似。

【小方新歡】方力申新歡Maple疑被邪教教主性侵 受害人：可能我會揭發真相

與《以神之名：信仰的背叛》的受訪者相似

《以神之名：信仰的背叛》的首集以韓國攝理教為主題，在日前曝光的預告片中，中文字幕稱呼受害者為「葉萱」，她以流利韓文說︰「可能我會揭發真相。」

她希望不要再像她的受害人，因此要揭發真相。在預告片尾段，她更在鏡頭前痛哭，十分可憐。

受害女生的外型與Maple甚為相似，南韓一個反邪教組織在去年3月16日舉行記者會，受害女生指被教主鄭明析曾數度猥褻及性侵，其中一名受害人名為「Yip Maple Ying Ting Huen」，而剛巧小方的新歡是名為「Maple Yip」。

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小方承認與對方拍拖 認女友是片中主角

今日（3月4日）小方承認與對方拍拖，亦認對方是紀錄片的受害人，並指女友因事件公開了曾提出分手，但因雙方太愛對方，決定繼續發展，又指女友將要到韓國出庭，自己亦會爭取陪伴對方。

他表示與女友發展很快，大家互相信任，女友與他第一日認識已跟他提及自己的過去，一起一星期便見雙方家長，並獲得雙方家長支持。

小方透露女友現時仍要看心理醫生，但不用吃藥，平時與平常人無異，但需要一段時間去平復傷口，當他談到女友被性侵的過去時，亦忍不住眼濕濕，足見與女友關係很好。

▲ 小方女友有慘痛過去。

葉萱因空虛而入教

在《以神之名：信仰的背叛》中，Maple以流利的韓語作講話，她指自己於1994年出生，她在2011年在銅鑼灣遇上攝理教信徒，因感空虛而入教。

後來，她在3年後到韓國繼續學習攝理教，並獲教主關注，成為「明星」兼擁有教名「水晶」。

「明星」即是會與教主鄭明析在書信、金錢上來往，把鄭明析當作成老公，而她也有擔任中文翻譯。

直至2018時，她首度被性侵，當時的她覺得是神給的愛和考驗，當在2021年，她被鄭明析再次被性侵，在事件後向好友講述事件，才明白自己一直加入邪教，並在最後一次被性侵時錄音，成功留下證據。

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