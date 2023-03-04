【美國研究】廁紙可含「永久化學物」PFAS　長期接觸恐致癌損睾丸功能

▲ 廁紙可含「永久化學物」，長期接觸恐致癌損睾丸功能。

小心日常用品中暗藏致癌成份。美國有研究發現，被形容為「永久化學物」的PFAS（多氟烷基物質），在厠紙中最常出現，長期接觸恐致癌。

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綜合外國媒體報道，「環境科學與科技通訊」（Environmental Science and Technology Letters）刊登了一項來自美國佛羅里達大學環境工程科學系的研究。研究人員於2021年11月至2022年8月，收集來自西歐、北美、拉丁美洲及非洲地區販賣的卷裝廁紙，及美國污水樣本。結果發現，廢水處理系統中含有的大量PFAS「6:2 diPAP」物質，且主要來源應可能是廁紙。原因懷疑是有部分生產商將木材轉化為紙漿時，添加的PFAS污染了廁紙成品；一些再生廁紙亦可能由含有PFAS材料的纖維製成。

PFAS「6:2 diPAP」物質，不僅不能被環境分解，且一旦進入人體需要近10年時間才會被分解，因此又被稱「永久化學物」。又由於該物質能起到防水、防油污作用，所以被常用於易潔鑊、快餐包裝、化妝品、手機、傢俬等物品。但即使如此常見，該物質亦曾多次被各項研究指能引致多種疾病、癌症甚至生育能力。

長期接觸PFAS可致各種疾病 增加患癌風險

澳洲有研究發現，無論用任何形式，只要在易潔鑊上造成一道只有5厘米的裂縫，都會釋出多達9,100顆塑膠微粒，並會在煮食時滲入食物中，增加食用安全風險。另外，美國也曾有研究觀察到，受試者在進食快餐後24小時内，體内PFAS濃度會迅速上升，原因很可能是食物沾到包裝紙或膠盒塗層含有的PFAS導致。而美國食品藥物管理局（Food and Drug Administration，FDA）曾指出，化妝品及護膚品中所含有PFAS，作用可以是撫平皮膚、提升光澤等；或用於調製產品質地。物質有可能來自原材料雜質，並非故意添加。

另外，還有更多研究證據支持，長期攝入PFAS會致男性睾丸功能受損，或干擾內分泌、影響生育。也有機會引起肝損傷、甲狀腺疾病。孕婦若長期接觸該物質，胎兒會被同步影響，出生後患自閉症風險大增，且成年後也會面對罹患癌症，包括腎癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌和骨髓癌等高風險影響。

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責任編輯：羅嘉欣