【重男輕女】人妻生女老爺奶奶給1.5萬利是 弟婦生仔收15萬利是+擺滿月酒

重男輕女觀念根深蒂，台灣一名女網民在網上分享，朋友去年誕下女兒，其老爺奶奶獲悉後送6萬元（新台幣.下同，約1.5萬港元） 利是，但朋友弟婦誕下兒子，老爺奶奶豪送60萬元（新台幣.下同，約15萬港元）外，滿月酒還宴請10桌，讓其朋友內心不平衡。

一名女網在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」透露，朋友去年誕下可愛女嬰，當時老爺奶奶包了6萬利是，獎勵新抱生仔的辛苦，怎料今年弟婦生下男嬰，老爺奶奶竟加碼10倍大利是。

看著弟婦爽取60萬現金，老爺奶奶還在酒店豪請10桌滿月酒，讓友人心中不是滋味，明明都是內孫，無奈男女禮遇大不同，因此向發帖女朋友訴苦：「這是正常現象嗎？」

帖文一出引起網民熱議，大批網民紛紛給予安慰，「以重男輕女的家庭環境下，正常」、「再生一胎拿獎勵啊」、「重男輕女無解」、「錢是老爺奶奶的，他們愛怎麼樣就怎麼樣」；也有網民安慰，「我老爺奶奶完全沒給利是，生了男孩也沒來看，所以別比較了，一比較會發現有人比妳慘」。

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責任編輯：王明芳