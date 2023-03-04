【有效燒脂】必瘦降減肥4招你要知　4分1港人體能量不足

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今日（4日）是國際減肥日，衞生署表示，本港約兩名成年人中便有1人的體重指標被界定為超重或肥胖，且有接近4分1的成年人參與體能活動量不足，呼籲市民保持均衡飲食及多做體能活動等，共同防控肥胖問題。



衞生署指，香港的超重和肥胖問題疫情期間更趨嚴重，如小學生及中學生在疫前2018/19學年的超重檢測率，分別為18%及20%，但至2021/22學年則上升至分別約21%及22%。署方指，學校停課、網上授課、體能活動減少及屏幕時間增多，均額外增加了超重及肥胖的風險。

另外，根據衞生署2020-22年度人口健康調查報告，接近4分1成年人參與體能活動量不足，數字較以往的人口普查顯著上升。同時在15歲或以上人士當中，亦有近98%表示每天進食水果及蔬菜量不足，即平均每日少於5份。



衞生署提醒，肥胖是多項慢性疾病的主要風險因素，包括高血壓、心臟病、中風、糖尿病、癌症、肌肉骨骼疾病及睡眠窒息症；而實踐健康生活可減低肥胖的風險，建議市民保持均衡飲食、避免飲酒、多做體能活動和減少久坐的時間。有關健康生活更多資訊，可瀏覽衞生署「活出健康新方向」網站。

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責任編輯：TOPick港聞組