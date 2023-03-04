【武替道】劉俊謙接受武師訓練　蔡思韵「扮唔識」阿謙：感覺好特別

▲ （左起）伍允龍、董瑋、蔡思韵、劉俊謙。

由陳羅超監製、新晉導演梁冠堯、梁冠舜共同執導的《武替道》今日（3月4日）於觀塘舉行開鏡禮，片中演員悉數出席，包括劉俊謙、蔡思韵（Ceci）、董瑋、伍允龍、林耀聲、梁雍婷、鄒文正、張達倫、杜燕歌及吳瑞庭，台前幕後參與拜神儀式，祈求拍攝順利。

《武替道》為第七屆首部劇情電影計劃專業組優勝作品，以昔日武打巨星復出拍電影為故事背景。

監製陳羅超及兩位導演梁冠堯、梁冠舜不約而同都對香港動作電影有份難以割捨的情意結這部電影中的眾多角色經歷聚散離合，也代表着香港動作電影的起落。

▲ 劉俊謙與蔡思韵再度情侶檔合作。

劉俊謙接受特訓

劉俊謙在戲中演的龍仔醉心電影武打，向董瑋飾演的李森拜師學藝，盼傳承武指工藝。阿謙表示：「今次開拍前專誠去曬黑，亦有接受武師訓練，希望喺外型上更加似角色，睇落會年輕同陽光啲。」

不過他沒特別練大隻，阿謙解釋拍：「因武術指導嘅工作除咗要打得，亦有機會要做替身，所以一般都唔會太大隻，身體靈巧比較緊要。」

▲ 《武替道》台前幕後參與拜神儀式。

蔡思韵「扮唔識」阿謙

而女主角蔡思韵則透露，今次與阿謙在戲中要「扮唔識」：「戲入面我同阿謙算係互不相識，係因為得知爸爸Dee哥（董瑋）收咗佢為徒弟，我哋先至認識大家，幾享受咁樣一齊演戲，感覺好特別。」

問到Ceci今次會否挑戰動作場面，她就大表飲恨：「今次我主要只有整陶瓷呢啲動作，真係拳打腳踢就冇喇，如果將來有機會，自己都好想嘗試，希望會成為一個更全面嘅演員！」

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