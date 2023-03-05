【爸爸禮物】晒爸爸送500元「名牌」袋被嘲反擊　女生成手袋品牌模特兒

新加坡17歲女生佐伊（Zoe Gabriel），早前在網上晒500元「名牌」手袋，而遭網民嘲諷不懂奢侈品為何物，佐伊表現超乎年齡的成熟，不卑不亢的回應，同時懂得感恩，現時已成為該品牌模特兒。

最新影片推介：

綜合外媒報道，17歲少女佐伊日前在其IG分享一張自己拿著Charles & Keith最暢銷的手提袋照片，宣布自己成為Charles & Keith公司2023年國際婦女節活動的模特兒之一。

她同時還上傳一張手寫的紙條，寫著：

女人就像花朵：我們的時間和成長的需要可能並不全都一致。但這沒關係，我們可以像開滿田的罌粟花和滿湖的蓮花，我們的差異多樣而大膽，我們以自己的方式而美麗。在這個國際婦女節，讓我們以一顆惻隱之心來慶祝，讓我們以平等的方式來慶祝，就像鮮花一樣。

佐伊早前因網上晒爸爸血汗錢送給她的500元「名牌」手袋Charles & Keith，並指是人生第一個「名牌」手袋，豈料被網民嘲笑，暗寸她500元手袋算名牌？對此，少女感恩爸爸用血汗錢買的手袋，並直斥酸民「富裕讓你變無知 」，詳情可回顧【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑 女生還撃：爸爸用血汗錢買

事件引起外界關注，Charles & Keith發言人之後指出，公司已邀請佐伊和其父親共進午餐，與創辦人會面和參觀總部，創辦人更對她的遭遇表示同情。詳情可回顧【爸爸禮物】晒爸爸送「名牌」袋被嘲反擊 女生獲手袋品牌創辦人邀見面

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：王明芳