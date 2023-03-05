  • 21°C
香港時間 : 2023305日 (週日) 12:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【爸爸禮物】晒爸爸送500元「名牌」袋被嘲反擊　女生成手袋品牌模特兒

親子 10:40 2023/03/05

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

新加坡17歲女生佐伊（Zoe Gabriel），早前在網上晒500元「名牌」手袋，而遭網民嘲諷不懂奢侈品為何物，佐伊表現超乎年齡的成熟，不卑不亢的回應，同時懂得感恩，現時已成為該品牌模特兒。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】DJ阿正與正媽互揭母女缺點 正媽剖白對女兒最窩心期望

綜合外媒報道，17歲少女佐伊日前在其IG分享一張自己拿著Charles & Keith最暢銷的手提袋照片，宣布自己成為Charles & Keith公司2023年國際婦女節活動的模特兒之一。

她同時還上傳一張手寫的紙條，寫著：

女人就像花朵：我們的時間和成長的需要可能並不全都一致。但這沒關係，我們可以像開滿田的罌粟花和滿湖的蓮花，我們的差異多樣而大膽，我們以自己的方式而美麗。在這個國際婦女節，讓我們以一顆惻隱之心來慶祝，讓我們以平等的方式來慶祝，就像鮮花一樣。

佐伊早前因網上晒爸爸血汗錢送給她的500元「名牌」手袋Charles & Keith，並指是人生第一個「名牌」手袋，豈料被網民嘲笑，暗寸她500元手袋算名牌？對此，少女感恩爸爸用血汗錢買的手袋，並直斥酸民「富裕讓你變無知 」，詳情可回顧【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買

事件引起外界關注，Charles & Keith發言人之後指出，公司已邀請佐伊和其父親共進午餐，與創辦人會面和參觀總部，創辦人更對她的遭遇表示同情。詳情可回顧【爸爸禮物】晒爸爸送「名牌」袋被嘲反擊　女生獲手袋品牌創辦人邀見面

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：王明芳

相關文章

【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
10:13 2023/01/11
【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
【爸爸禮物】晒爸爸送「名牌」袋被嘲反擊　女生獲手袋品牌創辦人邀見面
10:35 2023/01/12
【爸爸禮物】晒爸爸送「名牌」袋被嘲反擊　女生獲手袋品牌創辦人邀見面

你可能感興趣

【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
10:13 2023/01/11
【爸爸禮物】晒500元「名牌」手袋被嘲笑　女生還撃：爸爸用血汗錢買
【爸爸禮物】晒爸爸送「名牌」袋被嘲反擊　女生獲手袋品牌創辦人邀見面
10:35 2023/01/12
【爸爸禮物】晒爸爸送「名牌」袋被嘲反擊　女生獲手袋品牌創辦人邀見面
家庭關係 網絡熱話

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳長子次女已知母親遇害 　Abby生前好友無奈：同學會講
12:02 2023/03/04
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳長子次女已知母親遇害 　Abby生前好友無奈：同學會講
【家庭經濟】管理層丈夫被炒半年兩度失業　港媽嘆搵工難︰未試過咁灰
12:52 2023/03/03
【家庭經濟】管理層丈夫被炒半年兩度失業　港媽嘆搵工難︰未試過咁灰
【男士健康】20歲處男與女友交歡　遭嫌棄下面有惡臭求醫揭尷尬真相
17:17 2023/03/03
【男士健康】20歲處男與女友交歡　遭嫌棄下面有惡臭求醫揭尷尬真相