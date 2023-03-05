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【蔡天鳳碎屍案】Abby媽媽與女婿Chris關係如母子　五姐：緣份是很奇妙

娛樂 11:16 2023/03/05

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

譚仔太子爺Chris與外母五姐的感情要好。

大埔發生恐怖碎屍命案，死者為28歲譚仔米線創辦人媳婦（Abby Choi），慘遭前夫一家謀財害命，案件震驚香港，引來大批網民討論和關注。

蔡天鳳的媽媽「五姐」，過往不時在社交平台分享Abby與現任丈夫Chris及4名子女的家庭照。在「五姐」的抖音中，見到除了有與Abby的溫馨母女照之外，還有很多與女婿Chris的合照，二人關係如母子般。

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳長子次女已知母親遇害 　Abby生前好友無奈：同學會講

五姐大讚Chris

Chris被五姐形容是超孝順的女婿，在不同的相片中，Chris不時伴在外母身旁，又會十分貼心地爲對方拿手袋，又曾經親吻外母臉頰，真的很像一對感情要好的母子。

五姐曾提到她與Chris之間的親情，：「我超孝的女婿，緣份是很奇妙的，每次一起時有千言萬語滔滔不斷，彼此牽掛理解包容扶持，珍愛生命美好之旅，感恩所有一切。」

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五姐獲網民留言打氣

網民紛紛到五姐的抖音帳號留言：「五姐節哀順變，那些人很快有報應」、「那麽好的小姐姐就沒了，節哀」、「抖音都是自己最寶貝的女兒，天啊，抱抱妳」、「這麽好的人，怎麽能是這種結局呢」、「抱歉用這種方式認識您」，五姐雖未多加回應，但一一為留言點讚。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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