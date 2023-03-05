【令人心痛】25歲男星突猝死 疑健身10分鐘心肌梗塞

曾出演《覆流年》、《二十不惑2》等知名劇集内地新生代男星劉峰，正值事業起飛之際，日前驚傳猝逝，得年25歲。有指劉峰疑在健身房健身10分鐘，突發心肌梗塞離世，亦有指他離世前連續工作20小時，過勞所致。其生前親友也發出訃告證實噩耗。

綜合内媒報道，親友透過訃告證實，劉峰於2月27日的晚間9時31分，在北京離世，得年25歲。據媒體流傳，知情人士透露，「聽說是新冠剛痊癒之後喝酒，然後又健身了10分鐘，心梗（心肌梗塞），人沒了」。

此說法後來引發粉絲抗議，稱是偶像為了幫忙北京電影學院學弟妹考試，連續20小時錄製作品，過度勞累猝死，業內人士才改口：「聽說是生病沒有徹底恢復，引發心梗了！」

據了解，劉峰病逝前一天還在和粉絲互動，當時並未有任何異樣。25歲劉峰和頂流女星關曉彤是北京電影學院同學，生前正在趕拍新戲《199愛》，近年來透過《覆流年》的徐清策、《二十不惑2》中的小吳等角色打開知名度，並於去（2022）年12月29日接演楊紫、范丞丞主演新劇《199愛》。

親友發布訃聞後，噩耗隨即登上微博熱搜，粉絲紛紛哀悼：「可惜了，這麼年輕」、「剛離開大學校園不過兩年，燦爛的人生才剛剛開始」、「一路走好」！

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責任編輯：羅嘉欣