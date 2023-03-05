【問路費】門口張貼告示問路費10元1次 深水埗店鋪：沒義務幫忙

▲ 店鋪貼出告示，問路費收10元次。

香港恢復通關並向全球發出「Hello 香港」，期待更多游客來香港旅行。網上最近熱傳一張告示牌，深水埗有店鋪在門口貼出告示，白紙黑字寫明要收問路費，每次收費10元。告示引起熱議並被大陸跟台灣的媒體報道成為焦點，有網民感慨，「說好的Hello香港呢？」，「香港的人情味呢？」

網絡上熱傳的告示可見，該店鋪疑似是一間賣雜貨的店鋪，告示貼在玻璃門上，寫名店鋪員工沒有責任提供道路指引服務，

本公司或店舖員工並沒有義務與責任，提供道路指引服務，如態度不好，那是應該的，沒有誰欠誰。

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有網民指該店鋪位於深水埗，也有人說是位於油麻地。不過，由於告示用普通話語調，有網民指應該是針對内地或台灣游客，告示也隨即被網民轉發到内地及台灣的討論區，更被當地傳媒報道。

事件掀起網民熱議，有人指現時人人有電話，打開地圖也可以找到路，的確不用麻煩到店鋪阻礙做生意，更指明碼實價提供問路服務，在營商手法上絕對沒有問題。有網民則指，告示明顯針對說國語的游客，會令到香港的形象受損，「香港幾時變得咁冇人情味？」

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責任編輯：陳珈希