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【隱形戰隊】林子善演大量喊戲考驗情緒　監製文偉鴻點名：捧紅你

娛樂 11:09 2023/03/05

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

《隱形戰隊》

由文偉鴻（Jazz）監製的《隱形戰隊》內，有Jazz合作無間的林子善參演，這次他飾演唐詩詠哥哥喬帶囡，為人重情重義、任勞任怨、聰明機智之餘，更十分懂得為別人設想，是一等一的大好人。

雖然這位大好人內在外在美兼備，可惜因為「一粒子彈」，帶囡從此失去了一條腿。

除要承受永久殘缺的身心之痛外，在職場上亦因而受到欺凌，可說絕對是劇中洋蔥代表。

子善拍喊戲大考驗

子善受訪時亦坦言劇中喊戲為數不少，對情緒及體力均是考驗：「有時一返到公司啲戲就要喊，跟住第2場笑，第3場普通，第4場又喊。所以嗰段時間體力同情緒上都好辛苦。」

此外，這套劇對白很多，他說：「因為好多案件分析，要背好多嘢，所以都係咁多年最吃力一套劇，一個禮拜總有4、5場喊戲，好在係唔使打。」

子善又透露，雖然暫時還未看過自己演出，但笑指單看海報也覺得自己「好似幾有型」：「呢套係繼《怒火街頭》（2011年播映）之後角色發揮最大嘅，Jazz成日講笑話:『我係寫畀你捧紅你架，我搵幾大視帝視后捧你呀』，我好感恩佢畀咁嘅機會我，真係好難得。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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