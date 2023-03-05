【香港小姐】盧淑儀熱愛運動成功凍齡　49歲保養得宜無懼素顏示人　

▲ 前港姐盧淑儀保養得宜！

前港姐冠軍盧淑儀於2006下嫁歌手李克勤，盧淑儀在婚後退出娛圈，專心相夫教子。49歲的盧淑儀保養得宜，平日熱愛行山、高爾夫球，打造健康的身型，似乎令到歲月不在她身上留下痕跡。

樂做「跟得夫人」的她，最近陪同克勤與國家羽毛球隊員羽毛球世界冠軍馬晉一起打羽毛球，她更素顏上陣，展現絕佳的狀態。

【行山凍齡】47歲盧淑儀愛上遠足挑戰登山路線 與李克勤相愛15年靠行山塑出纖瘦身型

盧淑儀素顏上陣

盧淑儀、李克勤 與國家羽毛球隊員羽毛球世界冠軍馬晉打羽毛球，又一同吃飯，玩得十分開心。

素顏上陣的她，擁有良好的皮膚狀態，未見有太多的瑕疵，實在令人羨慕。

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熱愛運動

盧淑儀不時也大方公開自己素顏的樣子，她不時會在社交平台分享行山照片，她曾登上獅子山山頂及大帽山，身穿legging的她不覺意展現出長腿，身型勻稱的她被讚凍齡有方。

除了愛行山，她喜歡打羽毛球、高爾夫球、跑步及瑜伽，更當上了高爾夫球教練。而一對兒子受父母的影響，同樣喜歡打羽毛球及踢足球。

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成功「首置」入市

盧淑儀專心相夫教子外，理財亦頗有心得，除與克勤聯名持有兩億物業，據土地註冊處資料，盧淑儀（LO SUK YEE EMILY）在2021年5月初以2583.9萬元購入香港仔黃竹坑站晉環1A座中低層F室，實用937方呎，3房連套房及工作間，實呎27,576元。

從資料可見，盧淑儀只支付109.81萬元（即樓價4.25%）作稅款，即是她以「首置」身份入市。

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