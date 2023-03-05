【電子醫生證明書】醫管局明起轉用電子病假紙　病人可於應用程式HA Go下載

▲ （醫管局提供）

醫管局表示，明日（6日）起將以電子醫生證明書（俗稱病假紙）取代紙本醫生證明書。

電子醫生證明書會採用電子簽署，與傳統簽名具有同等法律效力，亦同樣會列明病人姓名及有關的診症資料。每張電子醫生證明書都印有經加密的二維碼，可透過掃描二維碼及輸入病人的姓名及病假日期，核實有關電子證明書。

電子醫生證明書會自動儲存在手機應用程式HA Go的單元「我的健康」內的「我的紀錄」，市民有需要時可自行列印。獲發放到診證明書的病人，其電子版本亦同樣會儲存在HA Go內。

醫管局發言人表示，醫生證明書數碼化是發展智慧醫院的一個重要里程碑，完善整個遙距醫療服務的流程，亦有助醫管局提升病人的滿意度。此外，電子證明書可減少遺失紙本證明書的風險，方便病人存取，提升病人整體的服務體驗。亦鼓勵病人日後轉用電子證明書，但現階段仍會為病人列印電子醫生證明書及到診證明書。

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責任編輯：李芷玲