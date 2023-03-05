【趁而家去台灣偷食…譜！2】林映暉被嫌手腳慢　伍韻婷食得投入不顧儀態

▲ 林映暉與伍韻婷（右）主持《趁而家去台灣偷食…譜！2》

J2（82台）由台灣通林映暉（暉哥）同J2er伍韻婷（Juliana ）主持，共15集的全新旅遊節目《趁而家去台灣偷食…譜！2》，逢周一至周五晚8點半J2（82台）播放，節目集介紹美食同煮食節目於一身。

明晚（3月6日）播出《趁而家去台灣偷食…譜！2》，暉哥與Juliana會介紹台式海鮮粥，台灣粥的特點是米飯粒粒分明，比較似香港的潮州粥或者湯飯，令人更加飽肚。

兩位吃貨女主持今集去到台北金華街「無一物海產粥」，品嚐「招牌海產粥」，一碗賣新台幣160元（約41港元）。

▲ 兩位主持食「無一物海產粥」海產粥。

完全忘記儀態

「無一物」的粥是飯同湯分開整，湯底以虱目魚骨、雞骨同豬骨熬成，非常甜美。暉哥透露老闆Cody每一朝都會去街市，買最新鮮的海鮮做食材。店內另一款人氣產品是鱸魚蜆粥，新台幣150元（約39港元）一碗。

Juliana食得非常投入，完全忘記儀態。她們之後再幫襯通化街的「東港金婆飯湯」，試該店的台南美食「東港海鮮粥」。

老闆透露冬菜是該款粥的秘密武器，又教兩位主持煮高湯時，不用等水滾就可以落完料放冬菜。二人食完之後，果然幸福指數爆燈，即刻找老師學整。

今集料理老師是Chelsea，她負責教煮這款「東港海鮮粥」。老師提到台灣粥是稱為「割稻飯」，在以前農民收割的時候，同村各人會煮一大鍋什錦湯，然後搬到田邊，直接淋落米飯食用，省時便捷一直流傳到今日。

梅菜扣肉送飯一流

至於後晚（3月7日）的《趁而家去台灣偷食…譜！2》，主題是客家菜，客家菜式講求飽足同營養，口味偏重。

暉哥同Juliana拜訪位於台北民族西路的「駱師父醬味川客菜」店，專試兩味客家必食菜式︰「客家小炒王」同「梅菜扣肉」，單是一味「梅菜扣肉」，已經可以連吞兩碗飯。

▲ Juliana同暉哥將品嚐客家菜。

暉哥講到「客家小炒王」源於客家人節儉︰「客家人出名慳，佢哋將拜完神嘅餸切絲翻炒，變成一味菜。」睇住Juliana食梅菜扣肉表露出的一臉幸福，就知這道菜有幾好食同幾吸引。

事不宜遲她們再請來料理達人「貓夫人」出場，她似乎對Juliana特別偏心，當正她是新抱，一開口就講︰「你看我的媳婦……」讚她細心又幫到手。暉哥就沒有這個待遇，反而是連環出事。

她切豆腐時因為手腳慢，被「貓夫人」嫌棄說︰「還是老師來切吧。」到材料落鍋炒時暉哥又因為太心急問「已經可以吃了嗎？」，這次「貓夫人」直接ko︰「還未，如果想吃可生吃。」

暉哥發揮樂天性格並未氣餒，她說︰「我是你的乾女兒（契女）」

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