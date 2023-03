張新悅大女昏迷逾10日奇蹟甦醒　感謝師父和菩薩： 極度感恩

現年46歲的張新悅自2007年與楊哲安結婚後,夫妻十分恩愛,一共生了4個女。一家本來非常快樂,但張新悅在今年初透露,原本她的大女Lucy在去年曾病入院,在深切治療部昏迷十多日,更一度危殆。幸Lucy大步檻過。

昨日(3月4日),張新悅在IG以長文交代大女Lucy的最新情況,她寫道:「這次女兒病倒和康復的經歷充滿了極度不可思議和神奇的事!」

張新悅大女昏迷逾10日奇蹟甦醒 讚香港醫護專業:感謝瑪麗醫院救了女兒

張新悅發長文交代

張新悅在IG中提到Lucy已經百分之百康復,也感謝很多朋友和followers送上了慰問和祝福:

▲ Lucy(IG圖片)

她覺得最關鍵是兩年前有幸認識了師父,之後一直跟隨師父學習佛法智慧:

她續指:

曾見粉紅色的光變成一個光球:

她在另一則帖文中繼續講述事件:

▲ 一家六口(IG圖片)

張新悅提到自己求師父和菩薩救女兒:

▲ (IG圖片)

Lucy在甦醒後指自己看到菩薩:

神奇的事又得到印證!女兒昏迷十幾日甦醒後,她第一句說話竟然是 “I saw spirits and I thought I was going to die”!她告訴我們她見到菩薩,白色和粉紅色的光團,尤其粉紅光令她十分舒服。讚嘆師父殊勝,師父果然所言非虛!女兒果真有相同感應,真的太不可思議!



我找不到貼切詞語來形容我心中極度感恩的程度🙇🏻‍♀️。在此再感謝師父和菩薩救Lucy,感謝冤親俾機會女兒健康的生存!🙌🏼🙌🏼🙌🏼



此後女兒神速康復,很快便出院了。期間發生了很多難以言喻的神奇事跡,讓我不可不信世間真的有救人的菩薩,也有攞債的冤親!將來有緣的話再與大家分享。