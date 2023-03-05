【過失照顧】16歲女生重320磅陳屍在污物中 雙親懶惰照顧被判過失殺人罪

▲ 女生因肥胖致死。

肥胖真的會致死！英國一名16歲女生患有殘疾需要坐輪椅，由於爸爸媽媽過於懶惰不理會，她重達146公斤（約320磅），由於過於肥胖引發疾病而死。女生的爸爸媽媽被控過失殺人罪被判入獄，法官怒斥她們在新冠疫情期間，任由身有殘疾的女兒在極度髒亂的家居環境下生存導致病死。

綜合英國傳媒報道，事發2020年10月，當時年僅16歲的女生Kaylea Titford，被發現死在家中的寵物排泄訓練墊上，法醫指她死亡時體重146公斤。案件近日開審，法官指，女生患有水腦症（hydrocephalus）和脊柱裂，需要坐輪椅出行，但由於身體過胖，女生長大後坐不下輪椅，雙親非常懶惰無視女兒的生活環境。

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審訊時得悉，女生居住的區域在2020年3月封城，女生當時輟學，但社會服務部門並沒有跟進女生的情況。女生居住的環境非常惡劣，而且爸爸媽媽也不照顧她，即使她的身體因潰瘍而發出惡臭味也沒有人理會，屍體被發現時周圍都是糞便。

她死的時候，躺在自己的糞便中，周圍都是蒼蠅和以她為食的蛆。

負責審訊的法官形容案件可怕，並裁定女生的父母有長期持續的刑事過失。女生的媽媽去年認罪被判刑6年，但女生的爸爸拒不認罪，但他在法庭上承認對女兒的死亡有責任，並承認女兒死前曾聽到女兒尖叫聲，但他只是發送手機短訊要求她不要再叫，法官最後判他過失殺人，入獄7年6個月。法官怒斥女生爸爸不理不問，

他沒有去看看是怎麼回事，也沒去幫任何忙，放著她獨自死去。

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責任編輯：王明芳