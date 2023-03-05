  • 21°C
香港時間 : 2023305日 (週日) 12:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【過失照顧】16歲女生重320磅陳屍在污物中 雙親懶惰照顧被判過失殺人罪

親子 12:44 2023/03/05

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

女生因肥胖致死。

 肥胖真的會致死！英國一名16歲女生患有殘疾需要坐輪椅，由於爸爸媽媽過於懶惰不理會，她重達146公斤（約320磅），由於過於肥胖引發疾病而死。女生的爸爸媽媽被控過失殺人罪被判入獄，法官怒斥她們在新冠疫情期間，任由身有殘疾的女兒在極度髒亂的家居環境下生存導致病死。

綜合英國傳媒報道，事發2020年10月，當時年僅16歲的女生Kaylea Titford，被發現死在家中的寵物排泄訓練墊上，法醫指她死亡時體重146公斤。案件近日開審，法官指，女生患有水腦症（hydrocephalus）和脊柱裂，需要坐輪椅出行，但由於身體過胖，女生長大後坐不下輪椅，雙親非常懶惰無視女兒的生活環境。

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
【湊得輕鬆啲】DJ阿正與正媽互揭母女缺點 正媽剖白對女兒最窩心期望

審訊時得悉，女生居住的區域在2020年3月封城，女生當時輟學，但社會服務部門並沒有跟進女生的情況。女生居住的環境非常惡劣，而且爸爸媽媽也不照顧她，即使她的身體因潰瘍而發出惡臭味也沒有人理會，屍體被發現時周圍都是糞便。

她死的時候，躺在自己的糞便中，周圍都是蒼蠅和以她為食的蛆。

負責審訊的法官形容案件可怕，並裁定女生的父母有長期持續的刑事過失。女生的媽媽去年認罪被判刑6年，但女生的爸爸拒不認罪，但他在法庭上承認對女兒的死亡有責任，並承認女兒死前曾聽到女兒尖叫聲，但他只是發送手機短訊要求她不要再叫，法官最後判他過失殺人，入獄7年6個月。法官怒斥女生爸爸不理不問，

他沒有去看看是怎麼回事，也沒去幫任何忙，放著她獨自死去。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：王明芳

肥胖 殘疾 法官 英國 服務

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳長子次女已知母親遇害 　Abby生前好友無奈：同學會講
12:02 2023/03/04
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳長子次女已知母親遇害 　Abby生前好友無奈：同學會講
【家庭經濟】管理層丈夫被炒半年兩度失業　港媽嘆搵工難︰未試過咁灰
12:52 2023/03/03
【家庭經濟】管理層丈夫被炒半年兩度失業　港媽嘆搵工難︰未試過咁灰
【男士健康】20歲處男與女友交歡　遭嫌棄下面有惡臭求醫揭尷尬真相
17:17 2023/03/03
【男士健康】20歲處男與女友交歡　遭嫌棄下面有惡臭求醫揭尷尬真相