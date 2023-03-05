【重啟旅遊】新加坡公司百人抵港4天遊　冀享受Clockenflap音樂、體驗城郊生活

▲ 新加坡公司百人抵港4天遊，冀享受Clockenflap音樂、城郊體驗。（旅發君局提供）

本港所有社交距離措施結束，旅遊逐步復甦，大型盛事陸續舉行，包括闊別3年的音樂及藝術節Clockenflap，活動今日（5日）來到最後一日，吸引了大量旅客參與，其中新加坡一間公關公司更斥資請近百名員工來港旅遊4天3夜，特意參加Clockenflap，公司負責人大讚香港活動及體驗多元化，玩樂之餘亦有助推展公司業務，獲員工一致票選支持訪港。

旅發局表示，一直支持並透過多項國際盛事宣傳香港，吸引世界各地的遊客親身遊覽香港，鞏固香港作為世界級旅遊目的地和「盛事之都」的地位。

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因應疫情停辦3年的Clockenflap，上周五起（3日）一連三日重臨中環海濱，其中新加坡公關公司Goodstuph接近100名員工，今年就因為Clockenflap，一致票選獎勵旅遊目的地訂到香港，而非選擇其他東南亞地方。

Goodstuph負責人Pat表示，大部分員工都認為香港是一個集合美食、購物及精彩活動的地方，加上不少員工是Clockenflap粉絲，因此大家一致推舉前往香港參加這音樂及藝術節。同時，北亞的客戶亦特意來港參與Clockenflap，因此相信大家在Clockenflap享受音樂同時，趁機交流，有助推展公司業務。

全體員工於3月3號抵港，展開4日3夜之旅，除了參加Clockenflap外，旅發局亦協助安排在港行程，包括參觀新落成的西九文化區M+及香港故宮文化博物館等，親身感受香港獨有魅力。

首次來港的員工Sarah，表示來港原因是同一個城市可以同時體驗都市生活及與大自然接觸，來港後她到訪了石澳。她又對是次Clockenflap的安排十分滿意，指會場容易到達、歌手出場時間準時，而且不需長時間排隊。

她表示，即使早前決定來港時，香港仍未撤銷口罩令，並沒有減低她來港的意欲，但認為大家仍然比較小心，故抵港後亦會在公共交通工具戴上口罩。

旅發局已啟動「HelloHongKong」全球大型宣傳活動，重點之一是透過舉行及支持一系列涵蓋美食、體育、藝術及音樂的國際盛事，豐富旅客的旅遊體驗，呈現香港的多元魅力。旅發局未來會繼續支持國際盛事的宣傳推廣，同時會實體舉辦享譽盛名的大型盛事，包括香港美酒佳餚巡禮、香港國際龍舟邀請賽及香港單車節等。

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責任編輯：陳麗娜