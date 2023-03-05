【身高困擾】1.6米男嫌太矮做手術增高7.4cm 公開每日拉長痛苦經歷

不少人在意自己身高，南韓34歲YouTuber「Key Finder（키파인더）原本身高1.6米，他嫌自己過矮，最後決定做增高手術，成功增高7.4cm，但過程極為痛苦，他公開增高過程，每日需小腿架器械做6小時復健治療，逐厘米將雙腳拉長。

綜合外媒報道，Key Finder自我介紹中也提到本身是門薩會員與心理學碩士，對身高做了許多研究，去年下定決心去做長高手術，但並不是自己想增高多少就可以達到目標，而是依據個人柔軟度、復健能力和健康狀態等因素交給醫生判斷，而他最後成功增高7.4cm。

他在片中分享做增高手術後康復過程，他的雙腳必須駕著拉長雙腿的器具，每天要調整4次，每次調整0.25毫米，一天總共1毫米，此長度由醫生根據骨骼狀況決定。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

他直言，一開始因劇痛，全日只能躺在床上，他以吸油面紙代替洗臉，以牛奶樽小便，狀態較好時才可以坐輪椅或撐拐杖落床，慢慢走到餐桌前用餐。除起床後第一次調整和復健運動需約半小時，其餘3次都要約兩小時才能完成。整個人長期非常疲累。他形容幾乎每日清醒的時間都在做復健治療。

他坦言增高過程辛苦，明白手術後增高至167.4厘米，仍未達到一般人認為是高的身高，但對他來說是改變自己的人生做出改變的選擇。面對網民批評，他以樂觀態度面對，也有很多網民留言加油。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

hket App儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

責任編輯：羅嘉欣