【蔡天鳳碎屍案】自好友Abby離世後首度露面　方媛獲姊妹專程飛香港陪伴

▲ 方媛自好友Abby離世後，首度現身活動。

大埔發生極兇殘碎屍命案，死者為28歲名媛蔡天鳳（Abby）慘遭前夫一家殺害，案件震驚香港，引來網民討論和關注。

日前，Abby的生前好姊妹方媛首為事件發聲，表示心情極度悲痛、無法接受這是事實、內心難過得無法言喻。昨日（3月4日），方媛現身老公郭富城主演電影的首映，是她自閨蜜離世後首度露面。

【蔡天鳳碎屍案】方媛首為蔡天鳳慘死開腔 郭富城太太：內心難過得無法言喻

方媛雙眼變腫

自Abby離世後，曾避見人的方媛在社交平台上載自己出席《斷網》首映的相，並分享與朋友在現場的自拍。從相中所見，展現微笑的方媛以淡妝示人，並略現疲態。

她寫道：「剛在《斷網》香港首映欣賞了這部嶄新題材的電影。故事骨幹是網絡犯罪內容，拍攝手法很新穎，劇情緊湊，視覺特效也很出色，令人似是進入打電動的世界。當中有幾個點說到親情，還是有些小感動！一部值得在大銀幕觀賞的作品🎬💪🏻出門時，2個小朋友也吵著要去，不過里面有爸爸被壞人追打的鏡頭，擔心她們看到會大哭，就打消念頭了[可憐]還有謝謝老鐵專門飛來陪我的這幾天。」

網民在留言中向方媛送上關心、打氣說話，「你最近肯定哭不少，感覺眼睛都腫了」、「加油 願善良的你一生平安」、「Take care...All the Best」、「加油」。

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Abby與方媛感情要好

Abby在生前與方媛份屬好姊妹，不時獲對方邀請到其豪宅野餐聚會，二人感情要好。

蔡天鳳閨蜜「豹太」今晚接受《東張西望》電話訪問形容稱方媛與蔡天鳳是超閨蜜：「佢哋同時間一齊佗BB，一早已經係好朋友。」

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