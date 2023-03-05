【解風東京】杜如風推介池袋靚酒店　$320歎六道海膽料理連甜品

▲ 杜如風主持新旅遊節目《解風東京》。

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），將首度亮相J2主持全新旅遊節目《解風東京》。Helen主持旅遊節目素來以真性情及瘋狂見稱，《解風東京》亦貫徹一貫特色，除繼續爛Gag不絕，更不斷戲子上身扮鬼扮馬。

首集《解風東京》出場，即cosplay成「修路工人」相當搶焦，之後上演的「著衫版香艷出浴記」也是相當搞笑。

推介池袋酒店

Helen這次介紹的酒店位於池袋，於去年才開幕，特色是一反東京酒店房的骰格局。

為真實展示豪華套房有幾大，Helen「金絲雀」上身碌床碌足兩個半圈，但碌到床邊竟然上唔番嚟，要出動幕後幫忙拖拉，爆笑非常。

之後，Helen為介紹乾濕兩蒸桑拿房，及可容納4人的露天風呂，竟想到以特別方式披浴巾扮香艷，更相當「入戲」謂：「係咪好sexy呢？我呢一生人第一次喺幕前咁樣包毛巾。」

為求節目效果，Helen狂擺性感甫之餘，又揚言「阿媽見到咁豪放會眼火爆」。

另外，她介紹六本木專食海膽主題餐廳CP值極高，六道連甜品都以海膽入饌的菜式，加起來只需5,280日圓（約320港元），Helen更聲稱事前專程「餓身嚐膽」。

由於海膽套餐太滋味，不顧儀態盡情大啖食的Helen除了吃到「天一半地一半」，還大拋金句謝親恩：「每次食到海膽，我都好感謝我阿媽同阿爸生咗我出嚟，可以有機會令我食到啲咁好食嘅嘢！」

自爆畏高弱點

首集玩貼地的Helen，還到了池袋一間以水龍頭酒精飲品放題作招徠的燒肉店，只需付550日圓（38港元）即可於一小時內盡情暢飲。

微醉的Helen更笑指雖，然很多人誤以為她「劈得」，但實情是「有酒飲不得」。

至於朝聖行程，Helen來到澀谷新景點—樓高47層的Shibuya Sky。

而Helen再度曝露「畏高」弱點，並因太大風再搞爛gag：「吹到個頭就嚟甩，總之擺埋喺locker唔攞上嚟！」

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