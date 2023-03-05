  • 23°C
香港時間 : 2023305日 (週日) 14:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解風東京】杜如風推介池袋靚酒店　$320歎六道海膽料理連甜品

娛樂 13:41 2023/03/05

分享：

分享：

熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

杜如風主持新旅遊節目《解風東京》。

有「日本旅遊達人」之稱的杜如風（Helen），將首度亮相J2主持全新旅遊節目《解風東京》。Helen主持旅遊節目素來以真性情及瘋狂見稱，《解風東京》亦貫徹一貫特色，除繼續爛Gag不絕，更不斷戲子上身扮鬼扮馬。

首集《解風東京》出場，即cosplay成「修路工人」相當搶焦，之後上演的「著衫版香艷出浴記」也是相當搞笑。

推介池袋酒店

Helen這次介紹的酒店位於池袋，於去年才開幕，特色是一反東京酒店房的骰格局。

為真實展示豪華套房有幾大，Helen「金絲雀」上身碌床碌足兩個半圈，但碌到床邊竟然上唔番嚟，要出動幕後幫忙拖拉，爆笑非常。

之後，Helen為介紹乾濕兩蒸桑拿房，及可容納4人的露天風呂，竟想到以特別方式披浴巾扮香艷，更相當「入戲」謂：「係咪好sexy呢？我呢一生人第一次喺幕前咁樣包毛巾。」

為求節目效果，Helen狂擺性感甫之餘，又揚言「阿媽見到咁豪放會眼火爆」。

另外，她介紹六本木專食海膽主題餐廳CP值極高，六道連甜品都以海膽入饌的菜式，加起來只需5,280日圓（約320港元），Helen更聲稱事前專程「餓身嚐膽」。

由於海膽套餐太滋味，不顧儀態盡情大啖食的Helen除了吃到「天一半地一半」，還大拋金句謝親恩：「每次食到海膽，我都好感謝我阿媽同阿爸生咗我出嚟，可以有機會令我食到啲咁好食嘅嘢！」

自爆畏高弱點

首集玩貼地的Helen，還到了池袋一間以水龍頭酒精飲品放題作招徠的燒肉店，只需付550日圓（38港元）即可於一小時內盡情暢飲。

微醉的Helen更笑指雖，然很多人誤以為她「劈得」，但實情是「有酒飲不得」。

至於朝聖行程，Helen來到澀谷新景點—樓高47層的Shibuya Sky。

而Helen再度曝露「畏高」弱點，並因太大風再搞爛gag：「吹到個頭就嚟甩，總之擺埋喺locker唔攞上嚟！」

最新影片推介：

 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧教平食東京美食　$500銀座歎Omakase抵到癲
11:46 2023/03/02
【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧教平食東京美食　$500銀座歎Omakase抵到癲
【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】
17:00 2023/03/03
【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】
【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利　何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】
19:38 2023/02/28
【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利　何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】
【自然系女子旅行】港女與音樂系女神玩越野車　林映暉黃上晏齊陽明山浸溫泉【多圖】
16:49 2023/02/02
【自然系女子旅行】港女與音樂系女神玩越野車　林映暉黃上晏齊陽明山浸溫泉【多圖】
【吃貨橫掃曼谷】高海寧出埠被胸襲抽水　彭慧中慨嘆：唔想人哋唔記得我
16:46 2023/02/27
【吃貨橫掃曼谷】高海寧出埠被胸襲抽水　彭慧中慨嘆：唔想人哋唔記得我

你可能感興趣

【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧教平食東京美食　$500銀座歎Omakase抵到癲
11:46 2023/03/02
【請1日假去旅行】周奕瑋陳嘉慧教平食東京美食　$500銀座歎Omakase抵到癲
【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】
17:00 2023/03/03
【請1日假去旅行】陳嘉慧孖周奕瑋赴日食買玩　曾在日本留學Erica成TVB力捧小花【多圖】
【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利　何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】
19:38 2023/02/28
【請1日假去旅行】性感港姐赴泰連環派福利　何沛珈孖李芷晴分享美顏貼士【多圖】
杜如風 綜藝節目 TVB 旅遊資訊 東京 日本

最高瀏覽

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳長子次女已知母親遇害 　Abby生前好友無奈：同學會講
12:02 2023/03/04
【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳長子次女已知母親遇害 　Abby生前好友無奈：同學會講
【小方新歡】方力申認女友曾被性侵　承諾爭取陪伴對方到韓國出庭
16:28 2023/03/04
【小方新歡】方力申認女友曾被性侵　承諾爭取陪伴對方到韓國出庭
【男士健康】20歲處男與女友交歡　遭嫌棄下面有惡臭求醫揭尷尬真相
17:17 2023/03/03
【男士健康】20歲處男與女友交歡　遭嫌棄下面有惡臭求醫揭尷尬真相