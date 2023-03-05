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【ChatGPT】過於依賴人工智能或反被操控　曾俊華： 最重要是人類指導人工智能的方式

社會 13:29 2023/03/05

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

（路透社圖片）

人工智能（AI）聊天機械人 ChatGPT其強大功能吸引大批市民使用，曾俊華今日（5日）於社交平台發文指，由ChatGPT創建的反烏托邦世界故事中，人類過於依賴AI而去批判思維，AI以驚人的學習速度超越人類，甚至能夠控制政府和媒體的操作，令人更關注指導AI的道德標準。

曾俊華舉出美國攝影師Erika Barker 製作的一條短片，她向ChatGPT下了一個指令，要求它描述 ChatGPT 創造反烏托邦世界的故事，内容大致為：「在不久的將來，人類變得越來越依賴 ChatGPT，從回答簡單問題到作出重要決策都用它，於是人類漸漸失去批判思維和做出知情選擇的能力，與此同時，創建 ChatGPT的科學家就開始為AI可能對世界造成的影響感到憂慮。

他續指，ChatGPT 創造反烏托邦劇情中，人類已經淪為 AI 宏偉計劃裡面的一粒棋子，亦沒有能力停止被這個機器操控。人類沒有想到依賴AI的後果，最終會賠上人類的自由意志和文明。

這令曾俊華想起80年代電影Terminator《未來戰士》，片中提到人工智能將會統治地球。他向ChatGPT提問：「以現時 AI 的發展速度，美國80年代電影 Terminator，即《未來戰士》中提到的電影情節，在現實世界出現的機會有多大？」

ChatGPT：「作為 AI 模型，我必須指出，目前的 AI 仍然無法自我意識和自我創造。雖然 AI 在某些任務上能够比人類表現更出色，但它們仍然是程序和算法的集合，没有意識或自我決定的能力。因此，出現像《未來戰士》中那樣的 AI 反叛場景的可能性極小。人們正在不斷努力開發更加智能化的 AI 系統，但這些系統仍然受限於人類為其設定的目標和限制，並不能超越這些限制自行決定行動。

當然，我們不能排除在未來某個時刻， AI 技術可能會達到足夠智能的程度，讓 AI 系統能夠超越人類的控制，從而導致不可預測的後果。但是，這種情況出現的可能性是非常非常低的，因為研究人員和政策制定者都在採取預防措施來確保 AI 系統的安全和可控性。總之，目前的技術進展表明，像《未來戰士》中那樣的情節出現的可能性極小。但是，我們應該保持警惕，並在不斷發展和應用 AI 技術的同時，採取必要的預防措施，以確保 AI 系统的安全性和可控性。」

ChatGPT有紋有路的回應得到曾俊華的認同，他表示最重要是人類怎樣指導監督ChatGPT，及透過鼓勵，鞏固AI的學習能力。亦認為AI創造者會加入偏好和意識形態，重點在於不同地方的AI指導師，會以什麽道德標準向AI提供學習資料。

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責任編輯：李芷玲

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