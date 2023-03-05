【慢性疾病】調查揭港人4大隱患危害腎臟健康 世界腎臟日8個護腎小貼士

▲ 醫生團隊提供八大法則給市民預防腎病。(TOPick記者攝)

由香港腎臟基金會、香港腎科學會、香港腎科護士學會合辦的「第18屆世界腎臟日暨第3屆香港腎臟日」，今年的主題為「健康護腎 尋四隱患」，大會今日（5日）在赤柱廣場舉辦新聞發佈會，醫務衞生局局長盧寵茂、衛生署署長林文健、醫院管理局行政總裁高拔陞等重要嘉賓出席活動，齊齊與市民分享重視健康的重要性。

本港現時有超過100萬名已診斷的糖尿病及高血壓患者，據估計現時仍有100萬名隱性患者，市民的健康隱患危害社會和個人，必須及早識別和治療。「第18屆世界腎臟日暨第3屆香港腎臟日」的主題為「健康護腎 尋四隱患」，4大隱患分別是過重或肥胖、高血壓、高血糖及高血脂。

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為了尋找有這4個隠患的市民，主辦機構在今年2月在領展屬下的5個商場，派出多位腎科醫生及護士到場，成功為1,661名的市民量度體重指數、量血壓、驗血糖及血脂，接受檢查的市民年齡中位數為 65歲，男士佔 31%、女士佔 69%。檢查結果發現，隨機高血脂不知情者佔73%、隨機高血糖不知情者佔 68%、隨機高血壓不知情者佔 56%及體重過重或肥胖不知情則佔 36%。

除了公佈是次檢查的結果，多名腎科醫生及護士更在活動上演出短劇《高少少啫 不是問題? 錯的,是問題!》，以輕鬆幽默的方式講解為何體重、高血壓、高血糖及高血脂都不能高少少，因為全部都會破壞市民的健康，造成不少慢性疾病，包括腎病。為改善市民「病向淺中醫」，主辦機構更提出8個護腎小貼士,包括:勤運動、食醒啲、控血糖、控血壓、多飲水、勿吸煙、慎成藥及須驗腎。

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醫務衞生局局長盧寵茂提到，腎病是慢性疾病，市民必須要重視健康的重要性，尤其是「隠形患者」，建議市民應從健康生活方面預防，多做運動，改變生活習慣。醫院管理局行政總裁高拔陞則指，慢性病風險不容忽視，尤其是本港慢性病年輕化趨勢愈來愈明顯，更透露每年有逾千個末期腎病新症，現時等候移植腎臟的患者接近2000人，强調處理隱患比治療更重要。

衛生署署長林文健醫生也提供3大法則讓市民防止腎病，包括建議市民每日行1萬步，例如每日上班或收工時提早1個站落車步行，或者不乘坐升降機改走樓梯，以達到日行1萬步的目標令身體更健康；每天要維持健康飲食，建議進食一定分量的蔬菜水果，外出吃飯時要選擇有營食肆標籤的餐廳，盡量在飲食上少鹽少油少鹽，也鼓勵學校參與有營飲食計劃，令學童飲食更健康。

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責任編輯：羅嘉欣