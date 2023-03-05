【交通意外】北角的士落斜疑無法剎車撞倒3名途人　其中2人昏迷

▲ （黃傑偉攝）

北角發生嚴重交通意外，3名途人被的士撞傷，其中2人昏迷。今日（５日）下午1時，一輛的士沿炮台山道落斜，期間懷疑無法剎車，失事衝向英皇道近大強街位置，先於英皇道口將1名途人撞倒至受傷，再衝前數米撞倒2名過路女途人。期間撞毀交通燈及鐵欄，車頭嚴重損毀零件散滿地上。

事後的士司機及車上乘客亦報稱不適，於的士內等待救援。多輛救護車其後接報到場，將5名傷者分別送往律敦治醫院救治，並將2名傷勢較重的傷者送往東區醫院搶救。

現場消息指，涉事的士車頭嚴重損毀，行車路上沒有呔痕留下，地上遺下傷者鞋及血漬，警方事後召拖車將的士拖走，意外原因有待調查。

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有車主於網上討論區上指直擊過程，而車上的攝影鏡頭亦拍攝到事發經過，指「好震撼…..係我面前剷過….我係咪需要比條片警方，希望馬路小一d呢d炸彈」，其上載的相片顯示，當時案發的行人過路處交通燈是綠色。另有網民留言指，事發前一刻有電車駛過案發現場，形容「佢（的士）差少少隊埋架電車個度」。

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記者：陳麗娜