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【打擊水貨】何珮珊：與內地打擊團夥式水貨活動　疫情令海運私煙颷升

社會 14:25 2023/03/05

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熱門 口罩令 蔡天鳳 超市大搜查 Hello Hong Kong 新四十二章 30＋減肥 廉政狙擊 兒童疫苗 李啟言

海關關長何珮珊。（陳永康攝）

兩地全面通關後，水貨活動趨活躍，海關關長何珮珊指，正與內地海關合作打擊團夥式走水貨以逃稅的活動，將透過兩地情報交流及聯合行動，找出資金去向。她又認為本港走私煙增加，跟加煙稅無直接關係。

何珮珊今日（5日）在電視節目表示，個別走水貨活動，本港難執法，譬如過境人士攜帶奶粉等非違禁品或不受管制物品，海關並無執法基礎，不過香港海關與內地海關有共識，要打擊團夥式走水貨活動，指水貨活動背後涉及龐大利益，將透過兩地共同經營及交流情報，再作聯合行動找出資金去向。至於水貨活動衍生的阻街及民生滋擾等問題，她表示會由其他相關部門跟進

「香港海關跟內地海關的共識是打團夥。化妝品在香港是不受管制，但到內地因為要徵稅，水貨客主要做的事是逃避稅收，所以其實情報合作上，可以提供有用資料予內地跟進。」  

海關去年檢獲逾7億支私煙，再創2021年的新高，何珮珊認為，港府加煙稅與私煙數字再破記錄，並無直接關係。她解釋2014年加煙稅後的五年，每年檢獲最多7,000萬支的私煙，但過去3年，每年增至2億至7億支，檢獲量屢創新高，反而覺得疫情令運輸延誤、成本增加，所以私煙集團企圖用海運，大量將私煙運來港。

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記者：陳麗娜

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