【明星育兒】計劃送子女到新加坡求學 羅子溢自爆衰心軟做不了虎爸

楊茜堯與羅子溢結婚後生下一子一女，夫婦除了經常拍住上揾真銀外，更經常在社交網站上分享親子溫馨日常。雖然一對子女年紀尚幼，羅子溢分享育兒心得時自爆過於心軟無法做虎爸，更透露計劃安排子女日後到新加坡留學，原因是不想子女求學的地方過於西化、過於放縱。

楊茜堯與羅子溢婚後育有一對子女，女兒今年3歲，兒子1歲。為了給孩子最好的生活，楊茜堯與羅子溢密密拍劇，羅子溢最近便到新加坡出席活動，並接受新加坡傳媒訪問談育兒心得。

羅子溢表示，他和太太楊茜堯不是虎爸虎媽，因此不希望孩子接受填鴨式的教育，只希望他們有個開心的童年。他自言自己對住子女容易心軟，但當孩子犯錯時還是會處罰的，但絕對不會體罰。他舉例指，女兒曾經被罰站，但他處罰過後會跟女兒解釋，是因為做錯事而要罰企。

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子女年紀尚幼，羅子溢不諱言指已做好準備，將來或者會安排子女到外國留學，而他和楊茜堯的首選是新加坡，原因是不想求學的地方過於西化及過於放縱。

為何會選擇新加坡？他解釋主要考慮到3點，新加坡的治安比較穩定，若子女去西方國家求學難免會擔心安全；新加坡距離香港近，若子女有甚麽事，他也可以隨時坐飛機前往探望；第三個原因是新加坡的教育比較有規律，不會過於放縱。

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他最後透露，女兒正值求學年齡，他和太太已經留意香港的新加坡國際學校，希望先送子女入新加坡國際學校讀書，但笑言不容易被錄取。

為女兒幸福而改名

羅子溢原名為羅仲謙，有傳兩夫婦改名是為了求子，他曾經解釋指，夫婦的新名字是送給女兒的禮物：「因為個女個名係搵師傅改嘅，但係師傅指如果想個女好啲，父母也要配合一下，產生個化學作用先會夠大，所以我哋都決定一齊改。」

由於羅仲謙及楊怡的名字，早已深入民心，二人對於改名非常掙扎：「很掙扎，是非常掙扎！但做人父母最終還是以女兒的幸福為優先考慮，雖然我新名字像是為了求子，但並不是這樣。」

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責任編輯：王明芳