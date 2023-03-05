【重男輕女】中風全癱僅女兒默默照顧 父仍將全副身家留給不孝子

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儘管女兒孝順又貼心，仍無法改變長輩重男輕女觀念。台灣一名女網民在網上分享，爸爸中風全癱，哥哥們不僅不照顧，更拒絕請看護，她悉心回娘家照顧爸爸，直至爸爸身體好轉，但爸爸近日找來律師宣布遺囑時，她只得到一支舊手錶，哥哥們卻擁有房產與財產，讓她心淡「反正我做再多還是不孝！」

影片推介：

該名女網民在《匿名公社》發帖稱，自從爸爸中風後，她就搬回娘家照顧生活起居，長達1年時間與老公、孩子分隔兩地，所幸假日丈夫和孩子會來陪伴。而大哥、二哥只有爸爸生日、過年才回來，且不願意出錢請看護，加上大嫂還稱，「自己的爸爸自己顧」，故此爸爸從全癱到現在已能拿拐杖走路，全由她照顧。

該名女網民稱，爸爸公職退休後，每個月都有退休金入帳，水電煤等都是從存摺扣，礙於存摺是由大嫂掌管，她總是被說水電用太多，接著每月只收到7000元（新台幣.下同，約1800港元）「但光尿布吃用只能勉強打平，有時根本不夠！」

如今爸爸要做遺囑公證，三兄妹難得全部到場，結果讓她徹底心死。律師讀遺囑時，她才知道，自己只得到爸爸的一手錶，是媽媽以前送爸爸的禮物，然而大哥二哥竟拿到土地、房子、股票與存款。

她沒有表示反對，只看了爸爸一眼反問「我到底做錯什麼了？」事實上，遺囑是爸爸與哥哥嫂嫂一起擬出來的，她也心知肚明，「不分給我的理由，不外乎是我已經嫁出去了。」

礙於當下場面太難堪，就連律師也看不下去，離去前還不忘提醒一句，「如果有不公平的地方以後提出異議就可以了，因為在法律上女兒也是能分遺產的。」

該名女網民稱，當下感到身心俱疲，收起行李就回家，反正爸爸現在能自理，「想罵我不孝就罵吧，反正我這輩子也聽夠了...我不想以後爸爸過世後，還要看到他們自私的臉孔。」

帖文曝光後引起網民熱議，大批網民稱，「對得起自己良心就好了，量力而為。在妳父親的心中，妳就是一個嫁出去的外人，就算妳做太多，妳終究還是個外人，所以有孝心很好。」、「要是我，我連手錶都不要，跟這家人徹底斷了關係」、「該盡的義務已經做到，日後是哥哥們的責任了，不必心軟」。

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責任編輯：王明芳