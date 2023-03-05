【億萬駙馬】伍富橋結婚不足一年變肥大叔　Alvin婚前曾擁鋼條身型

現年28歲的TVB藝人伍富橋（Alvin）在去年5月與富家千金梁兆楹（Shirley）結婚，因為太太的父親從事物流業及食品等生意，而家族又擁有兩間麻將館，故伍富橋即升呢為億萬駙馬，並搬進5千呎西貢相思灣豪宅。

Alvin不時分享與太太如「嘆世界」般、「食好住好」的寫意生活，其身型、樣貌同樣受網民討論，Alvin被指嚴重走樣、發福、變大叔。

【億萬駙馬】伍富橋與太太搭廉航快閃過情人節 旅行住兩層高氣派豪宅

伍富橋近照曝光

日前，Alvin在社交平台分享自己兩年前拍攝 《廉政狙擊》時的花絮照，當時尚未成為人夫的他，穿上水背心起來也有「睇頭」。

而在由有「天下第一關」之稱的鄭紹康分享的相片中所見，臉型變得肥腫不分的Alvin身穿灰色鬆身衛衣配黑色外套示人，似乎是想遮掩著「走樣」的身型呢！

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開健身中心

Alvin與鄺潔楹（Judy）與幾位圈外朋友合資開設健身及物理治療中心，Alvin是動態運動的健身好手，幾乎每天都會健身1至2小時。

婚後的他也一直做健身、跑步，Alvin也有在社交平台上教學生的情況。

▲ Alvin與朋友合資開設健身及物理治療中心。（IG圖片）

旅行住兩層高豪宅

兩夫妻在清邁旅行期間所住的不是頂級的酒店、Airbnb，而是兩層高的氣派豪宅，Shirley自己在IG限時動態中寫道：「慶祝情人節嘅方法就係換個屋企住下」。

豪宅內有Shirley兒時照片和二人的婚照，又有大型的客飯廳，更設有私人泳池、健身室、後花園，兼有管家長駐。

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