【生蛇啟示】媽媽生蛇不吃不喝不眠多天 護士女兒分享藥到「痛」除法

▲ 生蛇過程雖只有1星期左右，但其後的後遺痛症可持續幾個月甚至1年，大家不可輕視。（相片來源︰iStock）

我們的社會，鼓吹浮誇的幸福；彷彿不懂照顧好身體，就是與幸福作對。但有些病，的確是莫名其妙突襲。

近期很多朋友提及，長輩生蛇。在患病期間，覺得皮膚刺痛，感覺如刀割如火燒，食不下咽，難以入眠。生蛇，醫學名稱是「帶狀疱疹」（Shingles、Herpes Zoster），由水痘帶狀疱疹病毒引起。過往曾出過水痘的人，康復後病毒會終生潛伏在身體的神經綫內，隨着年紀漸長或其他因素，身體免疫力下降，潛伏了的水痘病毒便伺機「甦醒」，襲擊及破壞神經系統。發作時以背部及腰部為最常見發病部位，其次是手腳、面部等神經綫的位置，像被一條蛇纏繞，故被稱為生蛇。初期患處首先會感到痕癢或痛楚，兩三天後出現紅疹，變成水泡，持續數天甚至一星期，水泡消失後，皮膚仍然會感到灼痛。

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無獨有偶，家母最近亦染此病，痛入心腑，不吃不喝不眠多天，感覺與死亡很接近。束手無策，我於是去求教於痛症醫生朋友，才知道可以用雞尾酒式止痛療法。服止痛藥就像是調酒：這種一點點，那種一點點，加起來才見效。這兩種藥，一種是阿片類藥物，用於中樞的鎮痛藥，可緩解普通到嚴重的疼痛；另一種是一種離子通道調節劑。一般家庭醫生都能處方這些藥，家母即時藥到「痛」除，沒有錯過止痛黃金時刻。痛症醫生說，其後只需繼續服用離子通道調節劑，一至三個月為佳。

生活中，最黑暗的患病時刻，往往會帶給我們收穫。現在病癒的家母，變得更珍惜能夠活動自如，「食得瞓得」的當下。能病癒與否，往往取決於病人心態。當中最重要的，是堅強的正念：要相信會痊癒，也要有耐性服藥。然而，一般人在用藥三四星期後，見病情好轉，以為可有可無，自行停藥。但他們並不知道，這樣反會導致病情反覆，久治不癒。

不要與幸福作對—每一次遇上逆境，都是一場修行，除了知識，我們還要用耐性和正念，滋養希望，換取成果。

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