【政府工作報告】李家超感鼓舞　陳國基：為香港發展舉旗定向

▲ 李家超(後排右2)回應李克強的政府工作報告指，感到很鼓舞。(李家超fb圖片)

第十四屆全國人民代表大會第一次會議今日早上在北京開幕，國務院總理李克強在政府工作報告中，指出港澳台工作取得新進展，在北京列席會議的特首李家超指，感到很鼓舞，政務司司長陳國基就認為，李克強在政府工作報告中為香港發展舉旗定向。

李家超回應李克強的政府工作報告指，感到很鼓舞，強調特區政府會全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，發揮好「愛國者治港」的力量和價值，團結各界，全力拼經濟、拼發展，為市民謀幸福，把握好「十四五」規劃、粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議等國家戰略帶給香港的無限機遇，積極融入國家發展大局，提升國際競爭力。

李家超亦感謝第十三屆全國人民代表大會常務委員會在過去幾年先制定實施《港區國安法》，再完善特區選舉制度，落實「愛國者治港」原則，使香港由亂到治；去年底，全國人大常委會就《香港國安法》有關條文作出解釋，對進一步完善特區維護國家安全的法律制度和執行機制，和有效維護國家安全有重大意義。

陳國基亦在社交專頁表示，李克強在政府工作報告中為香港發展舉旗定向，堅定了特區政府聯同社會各界更深、更廣、更好地建設香港、貢獻國家的信心與決心。他指，「香港已踏上全面復常的新征程，進入由治及興的新階段，正值時不我待、只爭朝夕的重要時期。」

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責任編輯：區綽彥