【航空趣事】機師英語要有幾勁？ 機師自揭：見到英文餐牌會立即投降

▲ 《衝上雲霄》劇照。

航空業絕大部分的職場範疇都使用英語，現在的機師牌照中，其中一項就會標明你的英語能力。

考取牌照時，你需要做一個「ICAO Language Proficiency Test」，取得滿分是level 6，合格是level 4，機師最少都要有level 4級別，才可以執行飛行工作。如果政策無變的話，取得level 4的，要每三年考一次；而拿得level 5的，則要每六年考一次；至於考獲滿分level 6的話，則一世都不用再考。

這個雖說是英文考試，但它只集中航空英語的應用和理解，簡單來說，你能夠運用英語執行飛行的工作，聽得明航空工作的對話，能用英語表達你理解的內容，可以用英語有效地跟其他人溝通，所有內容都必定跟航空工作有關，所以你就算有英國文學博士學位，都未必能夠在這個考試中取得高分，即是你必定要有基礎的航空知識，才能應付這個考試。

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請謹記這是「基礎」，因為這個是英文考試，不是航空科目考試，所以，考試會集中英語的應用，不會考你對飛機認識有幾深。雖然史丹取得滿分，但滿分只代表能應付工作上的英語，不代表史丹的英語能力很好。

史丹一見到英文餐牌就會立即投降，花了很長的時間，才知道太陽蛋是Sunny-side up egg、荷包蛋是Over-easy egg（之前只懂Fried egg是煎蛋），去睇Comedy Talk Show（老外棟篤笑）時還是完全不懂得笑，因為根本聽不明白，有時還要刻意找個老外同事坐在旁邊做繙譯，不是繙譯英文，而是繙譯有甚麼好笑的地方，因為你必須認識文化背景，才知道笑點在哪裏。

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