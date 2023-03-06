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【廉政狙擊劇透】第11集劇情預告　尹在詩懷孕卓日升想與原配離婚

娛樂 08:21 2023/03/06

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熱門 蔡天鳳 口罩令 廉政狙擊 超市大搜查 隱形戰隊 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 李啟言

TVB劇《廉政狙擊》由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、譚俊彥、胡定欣、蔡思貝、林夏薇、黃智雯等演出。第10集劇情講到卓廷光約尹在詩到西裝店試衣服，對她百般羞辱，警告她不要再纏著卓日升。

第11集（6/3）

黎曉山向方家晴旁敲側擊，刺探她與洛子峰的關係。

卓日升真情打動，令尹在詩再次心軟，二人不能自拔，再次糾纏不清。

洛子峰想借假消息引起洗黑錢集團的恐慌，令他們露出馬腳，結果成功令大部分犯法者落網，唯獨卓廷光看穿計謀，與傅天耀避過一劫。

洛子峰、韋繼明查到洗黑錢集團的軍火交易地點，廉、警、黑三方爆發大規模槍戰，混亂之間，尹在詩被捕，洛子峰、韋繼明則狙擊一個逃走的神秘人，這個人正是卓以凡。

卓以凡不敢露相，終於在緊急關頭成功逃脫。

洛子峰相約韋繼明討論軍火案案情，並懷疑當日出現在軍火交易現場的人是卓以凡，韋繼明不敢相信卓以凡會牽涉走私軍火，二人對卓以凡的看法產生分歧。

尹在詩懷孕，卓日升興奮不已，請求卓廷光保釋尹在詩出來，並批准自己與原配離婚，卓廷光卻另有籌謀。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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