【兩會2023】唐英年倡在港辦「國際文化高峰會」　擬邀國家領導人出席

▲ 全國政協委員唐英年在今年兩會提交三份提案，涉及文化、金融及創新方面。（資料圖片）

全國政協會議昨天在北京開幕，全國政協委員唐英年在今年兩會提交三份提案，涉及文化、金融及創新方面。文化方面，他提議明年在港舉辦國際文化高峰會，並打算邀請國家中央領導揭幕及作主旨發言，並邀請國際頂尖藝術博物館，例如倫敦泰特現代藝術館（Tate Modern）和巴黎羅浮宮（Louvre Museum）的代表參與。

文化發展方面，唐英年作出兩項建議，分別是明年在香港舉辦一個世界級的國際文化高峰會，並打算邀請國家領導人及國際頂尖藝術博物館代表參與，他又表示，西九文化區可以扮演主場角色，透過香港的國際平台，說好「中國故事」，展現國家軟實力；以及建議舉行粵港澳大灣區巡迴文化音樂會，當中的文化藝術交流合作可以表演藝術，包括音樂、舞蹈和戲曲先行，以巡迴方式持續演出。

金融方面，唐英年認為，引入外資對國家改革開放和發展非常重要，其中QFLP（合格境外有限合夥人）自2010年起，開始在全國省市試點實施，經過逾10年發展，已經有超過20個內地城市和地區先後推出QFLP試點，逐漸成為外資參與中國境內股權投資的優先選擇。因此就優化QFLP制度安排，提出5項建議，包括︰（1）降低外資進入門檻；（2）給予QFLP基金國民待遇安排；（3）放寬QFLP基金的投資資產範圍限制；（4）容許靈活分配及退出機制；及（5）容許已獲得QFII資格人士投資QFLP項目。

創科技方面，他指出，盡管位處落馬洲河套區的港深創新及科技園，是內地與香港創科研究的重點合作基地，內地與香港在科技創新的發展上，仍有一些地方需要拆牆鬆綁、彈性處理，故此，他提出5項建議：（1）審視市場准入政策；（2）寬免稅額徵收安排；（3）打通產品認證管道；（4）建立香港於內地的研發中心分支；及（5）加快香港在內地註冊企業的專利審批。

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責任編輯：關景騰