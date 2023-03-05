【天花塌下】青山醫院天花冧石屎跌落病床床頭　去年11月發生醫管局延至本月始公布

青山醫院病房去年11月有病房天花石屎剝落，跌落病床床頭位置，幸無人受傷，但醫管局早前未有公布事件。醫管局指，去年11月底，青山醫院病房一塊石屎由天花掉落，當時沒有病人及職員受傷，青山醫院隨即安排維修承辦商進行維修，同時要求樓宇勘察顧問全面勘察青山醫院其他地點及調查石屎掉落的成因，確保病人及職員安全。

根據顧問的報告，估計因為事發病房對上樓層的喉管曾經出現滲漏導致石屎鬆脫掉落。維修承辦商已於去年12月初完成維修工程，樓宇勘察顧問亦已妥善為青山醫院其他地點進行勘察及處理其他潛在風險。樓宇勘察顧問曾於2021年底為青山醫院進行過樓宇勘察工作，當時沒有發現石屎結構有異常。

醫管局對事件非常關注，透過早期事故通報系統接獲青山醫院的報告後，已責成有關顧問提交報告。醫管局對樓宇勘察顧問的勘察工作表現非常不滿，已將是次事件記錄在顧問公司的表現報告中，有關報告會作為顧問公司日後競投醫管局其他工程的參考。醫管局會繼續嚴肅跟進事件，如發現當中有違規的情況，不排除會採取進一步行動跟進。

為安全起見，醫管局已安排陸續勘察其他公立醫院的結構，暫時未有其他建築物出現類似風險。醫管局重申，病人及職員的安全是最重要考慮，會繼續採取不同措施以保障病人及職員的安全。

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